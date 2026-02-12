Un ciclista herido tras sufrir una caída en la Carretera de Mata en Las Palmas de Gran Canaria
El accidente obligó a intervenir al Servicio de Urgencias Canario y a la Unidad de Tráfico, que reguló la circulación en una de las vías más transitadas de la capital grancanaria.
Un ciclista resultó herido este miércoles tras sufrir una caída cuando circulaba por la Carretera de Mata, en Las Palmas de Gran Canaria. El suceso activó un dispositivo de emergencia que incluyó la intervención sanitaria y la regulación del tráfico en una de las vías con mayor tránsito de la capital.
El incidente se produjo en circunstancias que, por el momento, no han sido detalladas oficialmente. Tras la alerta, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad de Tráfico, encargados de asegurar la zona y ordenar la circulación, así como una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que prestó asistencia al afectado.
Intervención sanitaria y traslado hospitalario
El personal del SUC atendió al ciclista en el mismo punto del accidente. Allí se le practicó una primera valoración médica, siguiendo el protocolo habitual ante caídas en vía pública. Posteriormente, fue trasladado a un centro sanitario para realizarle pruebas complementarias y descartar posibles lesiones de mayor gravedad.
Aunque no se han difundido datos sobre su estado de salud, el traslado hospitalario responde a la necesidad de efectuar una evaluación más exhaustiva, especialmente en accidentes de bicicleta donde pueden producirse traumatismos internos, contusiones o fracturas que no siempre son evidentes en una primera exploración.
