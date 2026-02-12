Detienen a un vendedor de crack en el Polígono de San Cristóbal
Una persona ha sido detenida en el Polígono de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, por un presunto delito contra la salud pública, tras ser sorprendida mientras realizaba una supuesta venta de droga en la vía pública.
La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Unidad GOIA-UE, con la colaboración de la Unidad Territorial de Barrios de la Policía Local, que se encontraban realizando labores de vigilancia en la zona. Durante la intervención se procedió a la incautación de sustancia estupefaciente, en concreto crack.
El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.
