Golpe al suministro de combustible a narcolanchas en Las Palmas: la Guardia Civil frena el “petaqueo” con 11 detenidos y más de 7.500 litros intervenidos

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha intensificado en las últimas semanas su actuación contra el denominado “petaqueo”, una práctica vinculada al suministro de combustible para embarcaciones rápidas empleadas en el tráfico de drogas. En tres operaciones desarrolladas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, el Instituto Armado ha detenido a 11 personas e intervenido más de 7.500 litros de combustible, además de varias embarcaciones.

Según ha informado la Guardia Civil, estas actuaciones se enmarcan en los cometidos de lucha contra el contrabando y el tráfico de drogas, y responden a un repunte detectado en el último mes y medio en la provincia de Las Palmas.

Qué es el “petaqueo” y por qué es delito

En el argot delictivo, el término petaqueo hace referencia al transporte y almacenamiento de grandes cantidades de combustible en garrafas —conocidas popularmente como petacas— para abastecer a embarcaciones de alta velocidad. Estas lanchas, frecuentemente utilizadas en el entorno del Estrecho y la fachada atlántica, son empleadas por organizaciones criminales para el traslado de droga.

El simple hecho de transportar o almacenar sustancias inflamables sin autorización puede constituir un delito recogido en el artículo 568 del Código Penal, que sanciona la tenencia, depósito o distribución de materiales peligrosos sin cumplir las condiciones legales exigidas.

La Guardia Civil detiene en Canarias a 11 personas por el petaqueo para suministrar combustible a narcolanchas / Guardia Civil

La Guardia Civil subraya que, además del ilícito penal, esta práctica supone un grave riesgo para la seguridad colectiva, al manejar grandes volúmenes de material altamente inflamable sin medidas de protección, lo que pone en peligro tanto a los implicados como a terceros y al entorno natural.

Operación en Gran Canaria: 3.000 litros en un pesquero

Una de las intervenciones más relevantes tuvo lugar el pasado 28 de diciembre en el Puerto de Mogán, en el sur de Gran Canaria. Agentes del Equipo de Policía Judicial de Vecindario detuvieron a cuatro hombres como presuntos responsables de un delito relacionado con la tenencia y distribución ilegal de sustancias inflamables.

Durante la actuación, los agentes realizaron una Inspección Técnico-Ocular (ITO) a un barco pesquero atracado en el puerto. En el interior localizaron 110 garrafas de distintas capacidades, que contenían un total aproximado de 3.000 litros de combustible.

La Guardia Civil detiene en Canarias a 11 personas por el petaqueo para suministrar combustible a narcolanchas / Guardia Civil

La embarcación fue precintada en el propio puerto y puesta a disposición de la autoridad judicial.

Lanzarote: actuación en Punta Mujeres

En la madrugada del 24 de diciembre de 2025, la Guardia Civil detectó en la costa de Punta Mujeres (Lanzarote) una posible operativa relacionada con el tráfico de drogas. Paralelamente, se observó una embarcación aproximándose a gran velocidad hacia esa zona.

En el muelle se estaban cargando bultos cuando las patrullas llegaron al lugar. Los agentes incautaron 64 garrafas con aproximadamente 1.250 litros de combustible y procedieron a la detención de un varón por un delito de tenencia no autorizada de sustancias inflamables.

Según las investigaciones, la actuación pudo haber frustrado una operación vinculada al tráfico de drogas en aguas próximas a Canarias.

Fuerteventura: seis detenidos y 3.200 litros intervenidos

La tercera intervención se desarrolló el 22 de diciembre de 2025 en el sur de Fuerteventura, concretamente en la zona de Morro Jable y la conocida como Playa de la Señora.

Los agentes detectaron movimientos sospechosos de vehículos y personas en la costa. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, observaron cómo, ante la llegada de una embarcación a tierra, dos individuos intentaban suministrarle combustible desde la playa.

En ese momento se produjo la detención de uno de ellos, mientras que otro varón huyó junto con un tercero a bordo de la lancha, dejando atrás numerosas garrafas.

La Guardia Civil mantuvo el seguimiento de la embarcación y comprobó cómo sus ocupantes eran recogidos por otra nave y trasladados hasta el muelle de Morro Jable. Allí se detuvo a los tres tripulantes y al patrón, así como a una persona que realizaba labores de vigilancia.

En total, en esta operación se intervinieron 157 garrafas con unos 3.200 litros de combustible, se detuvo a seis hombres y se incautaron dos embarcaciones consideradas género prohibido conforme al Decreto-Ley 16/2018, normativa autonómica que regula determinadas embarcaciones y actividades vinculadas a la lucha contra el narcotráfico en Canarias.

Cambios en las rutas del narcotráfico

La Guardia Civil vincula este aumento del petaqueo a las estrategias cambiantes de las organizaciones criminales, que buscan nuevas fórmulas para trasladar grandes cantidades de droga desde Sudamérica y África hacia la península ibérica.

El uso de embarcaciones rápidas permite cubrir largas distancias en menor tiempo, pero exige un abastecimiento logístico constante de combustible, especialmente en puntos estratégicos del litoral canario.

La posición geográfica del archipiélago, en la ruta atlántica entre África y Europa, lo convierte en un enclave de interés para redes internacionales de narcotráfico, lo que obliga a reforzar la vigilancia tanto marítima como terrestre.

Riesgo para la seguridad y el medio ambiente

Más allá de la vertiente penal, la Guardia Civil insiste en que el almacenamiento y transporte irregular de miles de litros de gasolina supone un riesgo evidente de incendio o explosión, especialmente en espacios portuarios o zonas naturales.

El combustible intervenido en estas operaciones se encontraba en garrafas sin medidas de seguridad homologadas, lo que incrementa el peligro en caso de accidente.

Además, un vertido accidental en la costa podría tener consecuencias medioambientales graves, afectando a ecosistemas marinos y espacios protegidos.

Balance de las actuaciones

En conjunto, las tres operaciones desarrolladas en el último mes y medio han permitido:

La detención de 11 personas .

. La intervención de más de 7.500 litros de combustible .

. La incautación de varias embarcaciones presuntamente vinculadas a estas actividades.

presuntamente vinculadas a estas actividades. La interrupción de operativas previstas en aguas cercanas a Canarias.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para determinar posibles conexiones con redes de narcotráfico de mayor alcance.

Con estas actuaciones, el Instituto Armado refuerza su estrategia de anticipación y desarticulación logística, actuando no solo contra el transporte de droga, sino también contra los elementos que hacen posible su distribución, como el suministro ilegal de combustible.

El cuerpo recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental y puede realizarse de forma confidencial a través de los canales oficiales disponibles en su página web.