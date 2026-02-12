Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan una caja con cachorros abandonados en un barranco de Gran Canaria

El Centro de Protección Animal Municipal alerta de saturación tras el hallazgo de varios perros lactantes y pide colaboración ciudadana

Mar Molina

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El abandono de animales vuelve a sacudir a Santa Lucía de Tirajana. El Centro de Protección Animal Municipal ha lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía tras el hallazgo de una caja con varios cachorros lactantes abandonados en la zona del Barranco de Tirajana, un espacio natural del municipio que en esta ocasión ha sido escenario de un nuevo caso de maltrato por omisión.

El aviso fue recibido a través de la Policía Local, que activó el protocolo correspondiente para garantizar la recogida inmediata de los animales. Los cachorros, de muy corta edad y aún en periodo de lactancia, fueron trasladados a las instalaciones municipales, donde actualmente reciben atención básica. Sin embargo, la situación es crítica: el centro se encuentra saturado y sin capacidad suficiente para asumir nuevos ingresos sin el apoyo de familias de acogida.

Instalaciones al límite y necesidad de acogida inmediata

Desde el propio Centro de Protección Animal han explicado, a través de sus canales oficiales, que las instalaciones atraviesan un momento de ocupación máxima, lo que dificulta ofrecer la atención personalizada que requieren animales tan pequeños.

Las personas interesadas en ayudar o que dispongan de información pueden ponerse en contacto con el Centro de Protección Animal Municipal de Santa Lucía de Tirajana o enviar un mensaje de WhatsApp al 659 58 94 41.

