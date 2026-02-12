Investigado un conductor sin puntos tras derribar con un furgón sin ITV un semáforo en Lanzarote

La Policía Local de Arrecife ha esclarecido el accidente de tráfico registrado el pasado lunes, 9 de febrero, en la Avenida Alcalde Ginés de la Hoz, a la altura de la Ciudad Deportiva Lanzarote, en el barrio de Titerroy de la capital insular. El siniestro fue protagonizado por un camión-furgón que derribó el báculo de un semáforo. El conductor carecía de permiso de conducir por pérdida total de puntos y circulaba con la ITV caducada.

El conductor es un varón de 43 años, natural de Madrid y residente en Lanzarote, según consta en el atestado policial.

Derribo de un semáforo en La Vega

El accidente se produjo alrededor de las 11.30 horas en esta transitada vía de Titerroy, una zona con elevado flujo de vehículos debido a la proximidad de instalaciones deportivas y otros servicios.

Como consecuencia del impacto, el vehículo derribó el báculo de un semáforo, ocasionando daños en la infraestructura viaria. No se han detallado heridos en relación con el suceso.

Tras la intervención en el lugar de los hechos, los agentes iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y verificar la situación administrativa del conductor y del vehículo.

Lugar en el que estaba el semáforo que tiró un camión furgón el pasado lunes en Arrecife / La Provincia

Sin permiso por pérdida total de puntos

Las comprobaciones realizadas por la Policía Local, mediante consulta en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), determinaron que el conductor tenía el permiso de conducir sin vigencia al haber perdido la totalidad del crédito de puntos asignados.

El sistema del permiso por puntos está regulado por la DGT y establece la retirada del carné cuando se agotan los puntos tras la comisión de infracciones graves o muy graves.

Vehículo de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Arrecife, junto a un coche patrulla. / La Provincia

Conducir tras la pérdida de vigencia del permiso constituye un delito contra la seguridad vial, recogido en el Código Penal.

ITV vencida y diligencias judiciales

Además de carecer de permiso en vigor, el vehículo implicado tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, un requisito obligatorio para circular que acredita que el automóvil cumple con las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por la normativa.

Tras concluir las diligencias, la Policía Local abrió un procedimiento por un presunto delito contra la seguridad vial, al considerar que el conductor circulaba sin autorización administrativa y provocó un accidente de tráfico.

El camión furgón fue trasladado posteriormente a un taller ubicado en la isla de Fuerteventura, según consta en el informe policial.

Juicio rápido en Arrecife

El investigado fue citado para un juicio rápido en el Tribunal de Instancia de Arrecife, Plaza número 2, donde comparecerá asistido por un letrado de oficio.

Desde la Policía Local recuerdan la importancia de mantener la documentación del vehículo al día y respetar la normativa vigente, tanto para garantizar la seguridad propia como la del resto de usuarios de la vía.