Un accidente de tráfico bloquea la GC-1 y deja colas de varios kilómetros sentido sur de Gran Canaria

La GC-1 ha sufrido las inclemencias de la carretera y ha quedado bloqueada en la zona de la Avenida Marítima tras un accidente a la altura de San José. Se han visto implicados varios vehículos y los servicios de emergencias trabajan sobre el lugar del incidente. Las retenciones vividas en la capital han tenido réplica en distintos puntos de la autopista.

A la altura de Las Remudas y de Melenara se han vivido pequeños parones debido a la cantidad de vehículos. Entre Ojos de Garza y Carrizal, las colas han llegado a ser de varios kilómetros en dirección sur. Una jornada en la que se ha registrado un accidente en una de las vías que salen de la GC-1.

Colas a la altura del aeropuerto de Gran Canaria / Google Maps

En la GC-31, en sentido sur, ha tenido lugar otro accidente con varios coches implicados en torno a las 15:10 de la tarde. A la altura del túnel de San José, los medios de emergencias trabajan para solucionar la situación y reestablecer el correcto funcionamiento de una de las vías más transitadas de Gran Canaria.