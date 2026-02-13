La Guardia Civil desarticula un clan de carteristas especializado en robos a turistas en Canarias

Conformaban una red de carteristas especializados en robos a turistas. Se habían convertido en expertos. La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, en el marco de la operación Buzunare MJ, investiga a trece personas como presuntas autoras de veintiún hurtos y cuatro estafas, además de detener a cinco de ellas, tres de ellas en el momento de cometer los delitos. Estos grupos delictivos operaban también en Gran Canaria y Lanzarote, aprovechando las zonas de mayor afluencia turística.

La investigación se originó hace meses, cuando los agentes recibieron múltiples denuncias de víctimas que habían sufrido robos al descuido. En la mayoría, los hurtos se producían en lugares concurridos por turistas, donde los autores aprovechaban la aglomeración para actuar sin ser detectados.

Ante la creciente preocupación del sector turístico, el Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable inició las gestiones para esclarecer los hechos. En una primera fase, el análisis de las cámaras de seguridad de los lugares afectados permitió determinar que los autores eran ciudadanos rumanos que actuaban en fechas concretas del año, coincidiendo con los períodos de mayor afluencia turística.

A continuación, en una segunda fase, se establecieron vigilancias discretas y se intensificaron los dispositivos de patrullas en zonas estratégicas, con la colaboración de la Policía Local del Ayuntamiento de Pájara. Estas medidas permitieron identificar a varios miembros de los grupos delictivos, aportando información clave para el avance de la investigación.

Ladrón a la fuga

Uno de los momentos más destacados ocurrió el 26 de enero, cuando un agente de paisano sorprendió a dos individuos de un mismo clan cometiendo un hurto en una avenida muy concurrida de Morro Jable. El agente logró detener a uno de ellos en el acto, aunque el segundo logró fugarse.

Pocos días después, el 30, durante una vigilancia estática, otros dos agentes interceptaron a un varón y una mujer cuando abrían la mochila de unos turistas de avanzada edad para robarles. Esta detención permitió esclarecer nuevos hechos y reforzar las pruebas acumuladas contra el grupo.

Gracias a todas estas gestiones, la operación Buzunare MJ ha permitido esclarecer 25 delitos contra el patrimonio, imputar a trece personas su autoría y detener a cinco de ellas. Además, se ha conseguido recuperar parte de los efectos sustraídos a las víctimas.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, junto con las diligencias practicadas, ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Puerto del Rosario.