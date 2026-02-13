Rescatan a cinco náufragos de un velero neerlandés hundido al sur de Gran Canaria
Fueron trasladados al Hospital Doctor Negrín, aunque parecían encontrarse bien
Un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes en buen estado a los cinco tripulantes de un velero con bandera de Países Bajos que se hundió unos 18 kilómetros al suroeste de Gran Canaria.
Según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal, la operación de ayuda a las personas que iban a bordo del velero Vlie, cuatro hombres y una mujer, se puso en marcha al recibirse un mensaje de socorro emitido por su radiobaliza.
En su ayuda se movilizó el helicóptero Helimer 215 y la Salvamar Macondo, con base en el puerto de Arguineguín.
Los náufragos fueron recogidos por el helicóptero de su balsa de supervivencia y evacuados al Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria para observación, aunque parecían encontrarse bien.
Ni el helicóptero ni la Salvamar Macondo, que llegó al lugar después, encontraron restos del velero, que se hundió muy rápido.
Los rescatados han contado que se dirigían desde el puerto de San Miguel, en Tenerife, al de Mogán, en Gran Canaria, cuando sufrieron una vía de agua en condiciones de fuerte viento (55-65 Km/h).
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
- La Autoridad Portuaria de Las Palmas expulsa 28 embarcaciones del Muelle Deportivo desde el año pasado
- Una inmobiliaria de Las Palmas de Gran Canaria acusa a su abogado de falsear un acuerdo que le llevó a la quiebra
- Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje
- Las Palmas de Gran Canaria organiza por primera vez un Carnaval infantil y otro senior