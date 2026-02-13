Trasladan en helicóptero a una mujer que sufrió una parada cardiorrespiratoria en Meloneras

Una mujer de 79 años fue evacuada este viernes en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria tras ser recuperada de una parada cardiorrespiratoria en el paseo de la playa de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana.

El suceso se produjo a las 14:59 horas del 13 de febrero de 2026, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta de Cruz Roja en la que se informaba de que una mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria en la zona.

Un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) indicó que se iniciaran maniobras de reanimación cardiopulmonar. A su llegada, el personal sanitario continuó la asistencia y, tras aplicar varias descargas con el desfibrilador, logró recuperar el pulso de la afectada.

Una vez estabilizada, fue trasladada en ambulancia medicalizada hasta un punto cercano donde había tomado tierra un helicóptero medicalizado del SUC, que la evacuó al hospital.

El 1-1-2 activó un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Policía Local y Policía Nacional. Los bomberos aseguraron la zona de toma de tierra y despegue, mientras los agentes colaboraron con el resto de los recursos de emergencia.