Recuperan a una mujer de 79 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Meloneras

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió el aviso a las 14.59 horas a través de Cruz Roja, que alertó de que una mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria en la zona.

Desde la sala operativa, un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) indicó por teleasistencia a los efectivos de Cruz Roja que iniciaran de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar.

A su llegada, el personal sanitario del SUC continuó con maniobras de reanimación básicas y avanzadas y aplicó el desfibrilador, que realizó varias descargas, logrando finalmente recuperar el pulso de la afectada.

Una vez estabilizada, la mujer fue trasladada en una ambulancia medicalizada hasta una zona próxima habilitada para el aterrizaje de un helicóptero medicalizado del SUC, en el que fue evacuada en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el operativo intervinieron también agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias, así como efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, que aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero.