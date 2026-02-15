Nuevo accidente entre varias guaguas en Lanzarote
Los hechos ocurrieron en la LZ-2, en dirección Arrecife
Semana negra para las guaguas en Lanzarote. Este domingo ha ocurrido un nuevo accidente en la isla, afectando a tres guaguas.
Los hechos ocurrieron en la LZ-2, en la carretera Playa Blanca-Yaiza, en dirección Arrecife.
En concreto, se trata de tres vehículos de la misma empresa, una de Lanzarote Bus y dos Intercity Bus.
Cierre de carretera y desvíos
El siniestro ha provocado el cierre de la carretera, por lo que el tráfico se ha desviado a la vía paralela, la LZ-701.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Policía Local Yaiza y la Guardia Civil.
También asisten Bomberos Consorcio Seguridad y Emergencias de Lanzarote.
Afectados
El aparatoso accidente ha dejado a dos de los conductores heridos leves, por lo que han sido trasladados a un centro hospitalario.
Segundo accidente en una semana
Este es el segundo accidente de guaguas de la misma empresa que se produce esta semana. En concreto, el pasado martes, otros dos buses colisionaron en Arrecife, provocando daños materiales en otros cuatro vehículos y una nave.
En este caso, uno de los conductores también tuvo que ser trasladado al hospital.
