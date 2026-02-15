La Policía Local de Agüimes detiene a dos personas tras localizar un coche de alquiler sustraído con droga, un arma prohibida y 3.000 euros
En un control rutinario, detuvo a los ocupantes de un vehículo sustraído y les incautó droga, un arma y una importante suma de dinero en efectivo
La Policía Local de Agüimes detuvo en la noche del sábado a dos personas que viajaban a bordo de un vehículo de alquiler que figuraba como sustraído en Playa de Arinaga. La intervención permitió además incautar varias sustancias estupefacientes, un arma prohibida y una elevada cantidad de dinero en efectivo.
Los hechos se produjeron durante un servicio rutinario de vigilancia. Los agentes identificaron un turismo cuyo alquiler había sido denunciado por sustracción y cuyos ocupantes mostraron una actitud sospechosa. Tras realizar la identificación y un registro superficial de los individuos y del vehículo, se localizaron dos paquetes de hachís de unos 100 gramos cada uno, un gramo de cocaína, un puño americano, catalogado como arma prohibida, y alrededor de 3.000 euros.
Los dos ocupantes fueron arrestados como presuntos autores de un delito contra la salud pública, así como por robo o hurto de uso de vehículo a motor, y quedaron posteriormente a disposición judicial.
La intervención tuvo lugar mientras el cuerpo mantenía activo el dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de los Carnavales en Agüimes Casco, operativo que permitió garantizar simultáneamente el orden público y la seguridad ciudadana en el municipio.
