Apuñalado un hombre en un ajuste de cuentas en Las Palmas de Gran Canaria

Entraron encapuchados en una vivienda de la zona de Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria y se fueron directos a por la víctima, un hombre de 39 años que logró huir de su casa y pedir ayuda en la vía pública. Allí, en la calle, dos agresores lo agredieron con palos y lo apuñalaron. La Policía Nacional investiga los hechos como un presunto ajuste de cuentas.

El episodio violento se desencadenó a las 23.30 horas de este domingo en la calle Salvador Manrique, en Madera y Corcho. Dos individuos, con los rostros tapados, se bajaron de un Nissan de color blanco y con el techo negro y se fueron directos a una vivienda. Allí, tras aporrear la puerta, atacaron al hombre al que buscaban, residente de esa casa.

El afectado consiguió salir a la calle. Fue en ese momento, cuando los vecinos dieron la voz de alarma al 091 de la Policía Nacional alertando de una pelea con tres implicados que portaban palos y armas blancas. De inmediato, los dos agresores huyeron en el mismo vehículo en el que habían llegado.

Tres puñaladas

A la zona se desplazaron agentes de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de la investigación, y efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendieron al herido por puñaladas en la zona izquierda del pecho, el brazo izquierdo y la pierna derecha. El hombre fue evacuado al Hospital Doctor Negrín, aunque no se teme por su vida.

La Policía Nacional investiga el caso, habida cuenta de cómo se produjo y que fueron directos a la casa del agredido, como un presunto ajuste de cuentas vinculado posiblemente a las drogas. La víctima tiene antecedentes por lesiones.

Los dos autores todavía no han sido identificados. Por las declaraciones de los testigos se sospecha que pueden ser dos individuos de entre 40 y 50 años, uno de complexión fuerte y el otro delgado, que abandonaron la zona en el mismo Nissan blanco de techo negro en el que llegaron. La Policía trabaja ya en identificarlos y localizarlos.