Descubren a un menor que conducía un coche en el interior del Julio Luengo
La rápida intervención policial evita un posible accidente en uno de los puntos más transitados de Las Palmas de Gran Canaria
La madrugada suele ser territorio de silencio, luces intermitentes y tráfico reducido. Pero también es el momento en que un error puede tener consecuencias irreversibles. Eso es lo que estuvo a punto de ocurrir este fin de semana en el Túnel Julio Luengo, en Las Palmas de Gran Canaria, cuando agentes de la Unidad Nocturna Especial interceptaron un vehículo que circulaba de forma irregular por esta vía subterránea.
Lo que parecía una maniobra imprudente más terminó revelando algo aún más preocupante: al volante iba un menor de edad que no tenía permiso de conducción.
La actuación policial fue inmediata. Tras darle el alto por motivos de seguridad vial y verificar la documentación, los agentes activaron el protocolo correspondiente e instruyeron las diligencias oportunas. La intervención evitó que la situación pudiera escalar en un entorno especialmente sensible para la circulación.
- Hacienda lo hace oficial: la Declaración de la Renta cambiará para siempre en 2026 para todos los contribuyentes canarios
- La Casa de las Semillas cambia de propietario e impulsa su esencia verde en Las Palmas de Gran Canaria
- La Lotería Nacional toca en Carrizal: un décimo deja 130.000 euros en Ingenio
- El enfado de la afición de la UD Las Palmas en Anduva: 2.200 kilómetros y un viaje de mil euros para ver el partido en un bar
- 20 años del primer descubrimiento en Gran Canaria
- Estos son algunos de los disfraces más originales de la primera salida del Carnaval de Día
- Un abstracto retrato de un insecto gana el Concurso de Maquillaje Corporal del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
- Vecinos de Siete Puertas arreglan el acceso a sus viviendas ante el 'abandono municipal