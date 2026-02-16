Descubren a un menor que conducía un coche en el interior del Julio Luengo

La madrugada suele ser territorio de silencio, luces intermitentes y tráfico reducido. Pero también es el momento en que un error puede tener consecuencias irreversibles. Eso es lo que estuvo a punto de ocurrir este fin de semana en el Túnel Julio Luengo, en Las Palmas de Gran Canaria, cuando agentes de la Unidad Nocturna Especial interceptaron un vehículo que circulaba de forma irregular por esta vía subterránea.

Lo que parecía una maniobra imprudente más terminó revelando algo aún más preocupante: al volante iba un menor de edad que no tenía permiso de conducción.

La actuación policial fue inmediata. Tras darle el alto por motivos de seguridad vial y verificar la documentación, los agentes activaron el protocolo correspondiente e instruyeron las diligencias oportunas. La intervención evitó que la situación pudiera escalar en un entorno especialmente sensible para la circulación.