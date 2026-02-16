Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida en Gran Canaria por sustraer una tarjeta a una compañera de trabajo y comprar con ella

La investigación de la Guardia Civil de Vecindario, iniciada tras la denuncia, identificó a la presunta autora gracias a información de comercios y al análisis de imágenes de videovigilancia

Una clienta paga con una tarjeta de crédito en una imagen de archivo.

Aránzazu Fernández

La Guardia Civil ha detenido en Vecindario a una mujer como presunta autora de un delito de hurto y otro de estafa continuada tras, supuestamente, sustraer una tarjeta bancaria a una compañera de trabajo y utilizarla para realizar varias compras no autorizadas. Las diligencias ya han sido remitidas al juzgado competente.

Los hechos se remontan al pasado 16 de enero en la localidad de Vecindario, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Según la denuncia presentada, la víctima se encontraba en su puesto de trabajo cuando alguien accedió a su bolso, que estaba en el vestuario del establecimiento, y le sustrajo una tarjeta de débito y 75 euros en efectivo.

La denunciante explicó que el autor o autora aprovechó un momento en el que se ausentó para hacerse con sus pertenencias sin que nadie lo advirtiera. Poco después comenzó a recibir en su teléfono móvil notificaciones automáticas de pagos que no reconocía.

En cuestión de minutos, se registraron varias transacciones en distintos comercios de la zona, entre ellos una zapatería, una tienda de artículos para el hogar y un establecimiento de moda. El importe total de las compras ascendió a 141,88 euros, cantidad que fue cargada a la cuenta de la víctima.

Investigación rápida y recopilación de pruebas

Tras la denuncia, los agentes de la Guardia Civil de Vecindario iniciaron una investigación para identificar a la persona responsable. La actuación se centró en recabar información en los establecimientos donde se habían realizado los pagos.

En uno de los comercios de moda, empleados del local indicaron que una clienta habitual había abonado sus compras con tarjeta ese día, algo poco frecuente en ella, ya que solía pagar en efectivo. Este detalle llamó la atención de los investigadores y permitió avanzar en las pesquisas.

Además, el análisis de las imágenes de videovigilancia de otro establecimiento reforzó las sospechas. En las grabaciones se apreciaba a una mujer efectuando un pago con una tarjeta de color rojo que coincidía con la descripción de la sustraída.

Al cruzar estos datos con la información laboral de la denunciante, los agentes concluyeron que la presunta autora era una compañera de trabajo del mismo centro.

Detención y traslado al juzgado

Una vez reunidos los indicios necesarios, la Guardia Civil procedió a la detención de la sospechosa el 26 de enero. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana, donde la investigada quedó a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil recuerda la importancia de custodiar adecuadamente tarjetas y objetos personales, así como de comunicar de inmediato cualquier operación bancaria no reconocida a la entidad financiera y a las fuerzas de seguridad. Más información sobre recomendaciones de seguridad puede consultarse en la web oficial del cuerpo.

