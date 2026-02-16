Dramático rescate en Telde: un matrimonio y su bebé, acorralados por sus propios perros en una finca

Momentos de gran tensión se vivieron este domingo en el municipio de Telde, cuando un matrimonio y su bebé de pocos meses tuvieron que refugiarse en el interior de su vivienda tras ser atacados por sus propios perros en una finca situada en la carretera de Jerez a Las Huesas, según informó Telde Actualidad.

El suceso se produjo al filo de las 20.30 horas, en una zona residencial del municipio, y obligó a desplegar un operativo de emergencia coordinado entre la Policía Local, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y el Servicio de Urgencias Canario. La agresividad repentina de los animales impidió que la familia pudiera abandonar la casa por sus propios medios, lo que hizo necesaria una intervención urgente para garantizar su seguridad.

Según la información recabada, los perros, que se encontraban en la finca, adoptaron una actitud violenta inesperada, atacando al matrimonio y provocando heridas sangrantes por mordeduras. La presencia del bebé, de pocos meses, incrementó la gravedad potencial de la situación. Ante la imposibilidad de salir al exterior sin exponerse a nuevas agresiones, la familia decidió refugiarse en el interior del inmueble y alertar a los servicios de emergencia.

Agentes de la Policía Local se desplazaron rápidamente hasta el lugar y, al comprobar que los animales continuaban mostrando una conducta agresiva que impedía una evacuación segura, solicitaron el apoyo de los bomberos.

Rescate desde una vivienda cercana

Los efectivos del Consorcio de Emergencias, con base en el parque zonal de La Garita, diseñaron una estrategia alternativa de acceso.

Para evitar el contacto directo con los animales, los bomberos lograron entrar en la propiedad desde una vivienda colindante, una maniobra que permitió acceder a la finca sin atravesar las zonas donde se encontraban los perros.

Una vez dentro, procedieron a la evacuación del matrimonio y del bebé, priorizando la seguridad del menor. La operación se desarrolló con rapidez para minimizar riesgos adicionales.

Traslado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Tras el rescate, se activaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario: una medicalizada y otra de soporte vital básico.

Los tres afectados fueron trasladados al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde recibieron atención sanitaria por las heridas sangrantes provocadas por las mordeduras.

Por el momento, no ha trascendido el estado exacto de los afectados, aunque las lesiones requirieron asistencia médica inmediata.