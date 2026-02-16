El fuerte viento y oleaje provocan múltiples incidencias en Lanzarote y obligan a intervenir a los bomberos por cables y pérgolas desprendidos

El episodio de viento intenso y fuerte oleaje registrado este 15 de febrero en Lanzarote ha dejado una jornada marcada por las intervenciones de los equipos de emergencia. El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote actuó en distintos puntos de la isla para asegurar estructuras, retirar elementos con riesgo de caída y prevenir posibles daños personales y materiales.

Las incidencias se concentraron principalmente en los municipios de Tías, Arrecife, San Bartolomé y Haría, además de una actuación en La Graciosa. Aunque no se han comunicado daños personales, sí se registraron desperfectos en mobiliario urbano, inmuebles y elementos del tendido eléctrico.

Daños en la isleta de la playa de La Garita, en Arrieta

Uno de los puntos afectados por el temporal fue la isleta artificial de la playa de La Garita, en Arrieta, municipio de Haría. El fuerte viento y el oleaje provocaron desperfectos en la estructura del puente de acceso, incluyendo la rotura de la última barandilla.

Destrozos causados por el fuerte oleaje en el acceso a la isla artificial de la playa de La Garita, en Arrieta (Haría) el domingo 15 de febrero de 2026. / La Provincia

Ante el riesgo para los usuarios, los bomberos procedieron a señalizar los accesos al puente para impedir el paso de personas hasta que técnicos municipales evalúen el estado de la infraestructura. Esta medida preventiva busca evitar accidentes en una zona frecuentada tanto por residentes como por visitantes.

El Ayuntamiento de Haría y los servicios técnicos municipales serán los encargados de valorar el alcance de los daños y determinar las actuaciones necesarias para su reparación.

Intervenciones en Puerto del Carmen por desprendimientos

La localidad turística de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías, concentró varias actuaciones a lo largo de la mañana.

Claraboya suelta en la calle Salamo

A primera hora, los bomberos acudieron a la calle Salamo tras el aviso de un particular que alertaba de que una claraboya se había soltado parcialmente de sus anclajes debido al viento.

El equipo procedió a fijarla nuevamente mediante tornillos, asegurando la estructura y dando por finalizado el servicio tras comprobar que no existía riesgo adicional.

Claraboya suelta por el viento en una vivienda de Puerto del Carmen, el pasado domingo. / La Provincia

Placa solar de farola con riesgo de caída

Minutos más tarde, y tras aviso de la Policía Local de Tías, los efectivos se desplazaron a la calle Pedro Barba, donde la placa solar de una farola pública se había desprendido parcialmente y amenazaba con caer a la vía.

Para retirar el elemento con seguridad se utilizó un vehículo autoescala. Una vez desmontada la placa, la Policía Local anunció que elaborará el correspondiente informe para que se proceda a su reparación.

Pérgola dañada en la calle Princesa Teguise

Otra intervención tuvo lugar en la calle Princesa Teguise, también en Puerto del Carmen, donde varias planchas de plástico de una pérgola se habían soltado.

Los bomberos aseguraron las piezas mediante tornillos para evitar que el viento las desplazara nuevamente, reduciendo así el riesgo para viandantes y vehículos.

Pérgola desprendida por el viento en Apartamentos Haría, en Puerto del Carmen. / La Provincia

Incidencias en Arrecife: valla, cables y postes

En la capital insular, Arrecife, también se registraron varias incidencias relacionadas con el viento.

Valla desprendida junto al IES Las Salinas

En las inmediaciones del IES Las Salinas, parte de la valla del cerramiento del centro educativo se soltó de su anclaje y cayó cerca de varios vehículos estacionados en la calle Tamaragua.

Tras recibir el aviso de la Policía Local de Arrecife, los bomberos retiraron el tramo afectado y lo depositaron en una zona segura. La Policía Local trasladará el informe correspondiente para que se proceda a su reparación.

Valla caída en e lIES Las Salinas, en Arrecife, por el fuerte viento. / La Provincia

Poste eléctrico partido en la base

En la calle Norte (barrio de La Vega), un poste de distribución eléctrica se partió en la base. Los efectivos lo aseguraron en su parte superior a una azotea próxima para estabilizarlo temporalmente y evitar su caída.

La incidencia fue comunicada a Endesa, empresa responsable del suministro eléctrico en Canarias, para que adopte las medidas técnicas oportunas.

Cable del tendido colgando hacia la vía

También en Arrecife, en la calle Vizcaya, parte del tensor que sostenía un cable del tendido eléctrico se rompió, dejando el cable colgando hacia la vía pública.

Los bomberos procedieron a cortarlo para eliminar el riesgo inmediato y dieron por finalizado el servicio tras asegurar la zona.

Pérgola desprendida en Playa Honda

En Playa Honda, municipio de San Bartolomé, se actuó en la calle Los Alisios, donde una pérgola se había desprendido de una vivienda y había quedado sobre el techo de otra, con riesgo de desplazarse por efecto del viento.

Ante la situación, los bomberos optaron por cortar la estructura en fragmentos más pequeños para poder bajarla al suelo con seguridad. La Policía Local se encargó de coordinar la retirada posterior del material por parte del Ayuntamiento.

Actuación en La Graciosa

En la localidad de Pedro Barba, en La Graciosa, se aseguró el letrero de un poste salvavidas que se encontraba suelto y con riesgo de caer. La intervención consistió en fijarlo nuevamente mediante tornillos.

Poste con aro salvavidas reparado por los bomberos en Pedro Barba, en La Graciosa, tras los efectos del fuerte viento. / La Provincia

Las rachas de viento más fuertes en Lanzarote y La Graciosa

El Aeropuerto César Manrique-Lanzarote registró el pasado domingo, a las 10.00 horas, la racha de viento más fuerte en esa jornada en la isla con 74 kilómetros por hora, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En La Graciosa, la Aemet constató ayer rachas de 69 kilómetros por hora.

El registro recogido en el aeropuerto conejero fue el quinto más intenso por fuertes vientos en Canarias. La estación de la Aemet en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) anotó rachas de 82 kilómetros por hora a las 11.10 horas del domingo. En el Aeropuerto Tenerife Sur, se midieron 80 kilómetros por hora a las 10.50 horas y rachas de 76 kilómetros por hora en Tejeda (Gran Canaria).