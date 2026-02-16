Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Prealerta por calima en CanariasContratos de ‘time sharing’UD Las PalmasMejores restaurantes de VeguetaRatas en VeguetaDelvys Rodríguez: Las personas con cáncer viven más
instagramlinkedin

Interceptado en La Isleta un conductor de patinete eléctrico con resina de cannabis y positivo en drogas

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria denunció al usuario de un VMP por tenencia de sustancias estupefacientes y retiró el vehículo al depósito municipal

Patineta detenida.

Patineta detenida. / La Provincia

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino en la mañana de este lunes, 16 de febrero, a un conductor de vehículo de movilidad personal (VMP) en el barrio de La Isleta, tras comprobar que transportaba una pieza de resina de cannabis y que dio resultado positivo en el test indiciario de drogas.

La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Unidad del Distrito Puerto, que procedieron a formular denuncia por tenencia de drogas y a la retirada del patinete eléctrico al depósito municipal, conforme a la normativa vigente en materia de seguridad vial y protección de la seguridad ciudadana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents