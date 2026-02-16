Interceptado en La Isleta un conductor de patinete eléctrico con resina de cannabis y positivo en drogas
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria denunció al usuario de un VMP por tenencia de sustancias estupefacientes y retiró el vehículo al depósito municipal
Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino en la mañana de este lunes, 16 de febrero, a un conductor de vehículo de movilidad personal (VMP) en el barrio de La Isleta, tras comprobar que transportaba una pieza de resina de cannabis y que dio resultado positivo en el test indiciario de drogas.
La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Unidad del Distrito Puerto, que procedieron a formular denuncia por tenencia de drogas y a la retirada del patinete eléctrico al depósito municipal, conforme a la normativa vigente en materia de seguridad vial y protección de la seguridad ciudadana.