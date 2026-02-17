La Garita amanece con contenedores calcinados tras la madrugada del Martes de Carnaval
Las llamas calcinaron varios recipientes de basura en la urbanización Los Melones, en Telde, y provocaron daños en el asfalto y zonas ajardinadas. Vecinos reclaman más vigilancia ante lo que podría ser un nuevo acto vandálico
La madrugada del martes, 17 de febrero, coincidiendo con el tradicional Martes de Carnaval, dejó una imagen muy distinta a la festiva en la urbanización Los Melones, en el núcleo costero de La Garita, en el municipio de Telde. Varios incendios afectaron a contenedores de basura situados en la intersección de las calles Torriani y Margarita, generando importantes daños materiales y preocupación vecinal.
El suceso, del que se hizo eco el medio local Telde Actualidad, obligó a la intervención de los servicios de emergencia para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros recipientes o alcanzara vehículos y viviendas cercanas. Aunque no existe confirmación oficial sobre el origen, la hipótesis de un posible acto vandálico vuelve a estar sobre la mesa.
Fuego en Los Melones en plena madrugada festiva
Mientras gran parte del municipio celebraba el Martes de Carnaval, en La Garita la madrugada transcurría con normalidad hasta que varios vecinos comenzaron a percibir humo y un fuerte olor a plástico quemado. Al asomarse al exterior, comprobaron que varios contenedores estaban ardiendo con intensidad en la rotonda que conecta las calles Torriani y Margarita.
Las llamas calcinaron por completo varios recipientes de residuos urbanos. La combustión generó una elevada temperatura que afectó no solo a los contenedores, sino también al entorno inmediato. A primera hora de la mañana, la escena mostraba estructuras metálicas retorcidas, restos de plástico fundido y un pavimento visiblemente dañado.
El asfalto quedó deformado por el calor, con zonas hundidas y superficies reblandecidas. En algunos puntos, el firme presentaba grietas y marcas evidentes del impacto térmico. La vegetación de la zona ajardinada de la rotonda apareció ennegrecida, afectada por el humo y la radiación térmica del incendio.
