La Guardia Civil incauta 98 kilos de hachís en el puerto de Morro Jable en Fuerteventura
El cargamento de droga estaba camuflado en una furgoneta que iba a embarcar en el ferri de una naviera con destino a Gran Canaria y los agentes lo descubrieron durante el control rutinario el pasado 13 de febrero de 2026
La Guardia Civil ha logrado interceptar un importante cargamento de droga en el puerto de Morro Jable, en el sur Fuerteventura, como parte de un operativo rutinario de prevención del narcotráfico. El 13 de febrero de 2026, durante un control en el muelle, los agentes detectaron irregularidades en los documentos de carga de una furgoneta, lo que llevó a una inspección más exhaustiva del vehículo.
En el contexto de los controles periódicos realizados en los puertos de transporte de pasajeros, la Guardia Civil procedió a revisar una furgoneta que iba a embarcar en la naviera que conecta Fuerteventura con Gran Canaria. El conductor fue identificado y, durante la inspección de la carga, se descubrieron varias incongruencias entre la mercancía que transportaba y los documentos presentados.
Ante estas discrepancias, los agentes decidieron examinar a fondo los cinco grandes bultos que iban en el interior del vehículo. Al abrirlos, encontraron numerosos paquetes envueltos en plástico, que contenían una sustancia resinosa. Tras realizar las pruebas pertinentes, se identificó como hachís, con un peso total de 97,7 kilos.
Detención y traslado del detenido
El conductor de la furgoneta fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas. El hombre, junto con la droga incautada, fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil, donde se formalizaron las diligencias correspondientes.
El hombre fue detenido cuando intentaba embarcar 98 paquetes en una furgoneta
Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Puerto del Rosario.
Operativos de prevención del narcotráfico
Este operativo se enmarca dentro de las acciones de prevención del narcotráfico que la Guardia Civil lleva a cabo de manera periódica en los puertos y otras zonas estratégicas. Las autoridades insisten en la importancia de estos controles para evitar que el tráfico de sustancias ilícitas afecte la seguridad y salud pública.
