Máxima preocupación en La Palma por la desaparición de Airam

La isla de La Palma vive horas de inquietud tras la desaparición de Airam, un joven con autismo y altas capacidades intelectuales cuyo paradero se desconoce desde la tarde del lunes. La familia, encabezada por su madre, la cineasta palmera Mercedes Afonso, ha hecho un llamamiento urgente a la colaboración ciudadana mientras las autoridades mantienen activado un dispositivo de búsqueda.

El caso ha generado una profunda conmoción en la isla, especialmente por las circunstancias que rodean la desaparición y por la vulnerabilidad del joven ante situaciones de estrés o desorientación. La combinación de autismo y altas capacidades, explican fuentes cercanas, puede derivar en episodios de colapso emocional o bloqueo cognitivo en determinados contextos.

Según la información facilitada por la familia, Airam habría tomado una guagua entre las 16:00 y las 17:00 horas del lunes con destino a Santa Cruz de La Palma. No obstante, no se descarta que pudiera haberse bajado en alguna parada anterior, ya que su intención inicial parecía ser dirigirse hacia el Aeropuerto de La Palma.

Este detalle ha ampliado el radio de búsqueda, que no solo se centra en la capital palmera, sino también en las inmediaciones del aeropuerto y en los trayectos intermedios que conectan distintos núcleos de población.

La última comunicación directa con el joven se produjo en torno a las 18:00 horas. En ese momento, manifestó no saber dónde se encontraba. Minutos después, su teléfono móvil se apagó, lo que ha dificultado cualquier intento posterior de geolocalización.

Desde entonces, no se ha vuelto a tener contacto con él.

La madre del joven ha explicado públicamente que Airam podría haber sufrido un colapso relacionado con su condición dentro del espectro autista. Este tipo de episodios, en determinadas circunstancias, pueden desencadenar un estado de conciencia alterado, bloqueo emocional o desconexión del entorno.