Un coche y una motocicleta colisionan en un accidente frente a la Base Naval en Las Palmas de Gran Canaria
El Servicio de Urgencias Canario ha enviado una ambulancia al lugar del siniestro, ocurrido en la mañana de este miércoles
Un turismo y una motocicleta han colisionado en la mañana de este miércoles, 18 de febrero, frente a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria.
La Policía Local capitalina ha confirmado que se encuentran en el lugar unidades de Tráfico y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), atendiendo a los implicados en el siniestro.
Por el momento, se desconocen las causas del accidente.
Tampoco se ha indicado, por el momento, si ha habido heridos y su gravedad.
