Un coche y una motocicleta colisionan en un accidente frente a la Base Naval en Las Palmas de Gran Canaria

El Servicio de Urgencias Canario ha enviado una ambulancia al lugar del siniestro, ocurrido en la mañana de este miércoles

Las Palmas de Gran Canaria

Un turismo y una motocicleta han colisionado en la mañana de este miércoles, 18 de febrero, frente a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria.

La Policía Local capitalina ha confirmado que se encuentran en el lugar unidades de Tráfico y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), atendiendo a los implicados en el siniestro.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente.

Tampoco se ha indicado, por el momento, si ha habido heridos y su gravedad.

