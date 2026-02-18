Desarticulada una red de estafas románticas y blanqueo de capitales en Gran Canaria: así operaban los estafadores

La Guardia Civil ha logrado desarticular una red criminal dedicada a la estafa romántica y el blanqueo de capitales en Gran Canaria, en el marco de la operación Guimaraes. Este grupo, compuesto por nueve personas de distintas nacionalidades, utilizaba una modalidad cada vez más común de ciberdelincuencia conocida como el "timo del amor" o Romance Scam, que consiste en ganarse la confianza de las víctimas mediante relaciones sentimentales ficticias, para posteriormente solicitarles grandes sumas de dinero bajo falsas promesas.

La investigación se inició tras la denuncia de una víctima residente en Gáldar. La persona había sido engañada por un estafador que, tras ganarse su confianza, le solicitó dinero repetidamente. A partir de ahí, los investigadores de la Guardia Civil detectaron indicios de que se trataba de una organización estructurada y con conocimientos avanzados en ingeniería económica y bancaria.

El modus operandi de la red de estafadores

Los estafadores utilizaban una estrategia bien planificada para mover el dinero de las víctimas y dificultar su rastreo. En primer lugar, creaban numerosas cuentas bancarias en diversas entidades, tanto nacionales como internacionales, utilizando identidades usurpadas o documentación falsificada. Además, los miembros del grupo utilizaban múltiples identidades en su comunicación y en la apertura de cuentas, lo que les permitía ocultar el rastro del dinero estafado.

El blanqueo de capitales se realizaba mediante el pago de facturas de productos legítimos, como vino y materiales de construcción, que se enviaban a países de África Occidental, especialmente a Nigeria. De esta manera, el dinero robado de las víctimas se integraba en circuitos económicos legales, dificultando aún más la identificación de las operaciones fraudulentas.

Investigación y descubrimiento de las cuentas bancarias

Durante la investigación, el equipo de Policía Judicial de la Compañía de Santa María de Guía identificó un total de 22 cuentas bancarias relacionadas con la red criminal. Sin embargo, a medida que avanzaba la pesquisa, el número de cuentas se amplió a 57, gestionadas a través de 30 líneas telefónicas distintas. Los investigadores lograron seguir el rastro del dinero y bloquear varias de estas cuentas, lo que permitirá a la víctima principal recuperar parte de lo estafado.

Además de las estafas románticas, el grupo también estuvo involucrado en otros tipos de ciberdelitos, como el "Man in the Middle", un tipo de ataque en el que los delincuentes se interponen en las comunicaciones entre empresas o particulares para desviar pagos. Este método ha sido ampliamente utilizado en fraudes financieros, ya que permite a los estafadores acceder a transferencias y pagos sin ser detectados.

Consejos para evitar caer en este tipo de estafas

Desde la Guardia Civil se hace un llamado a la precaución, especialmente en el ámbito digital, donde las estafas románticas y otros fraudes financieros se han incrementado considerablemente. La recomendación principal es no enviar dinero a personas con las que solo se haya tenido contacto a través de internet, especialmente si no se tiene certeza de su identidad o fiabilidad.

En caso de sospechar que se ha sido víctima de una estafa, es fundamental presentar una denuncia cuanto antes ante las autoridades competentes. La Guardia Civil subraya que no hay que sentir vergüenza ni culpabilidad por haber caído en este tipo de fraudes. Al contrario, informar a la policía de inmediato es crucial para evitar que otros caigan en las mismas trampas y para recuperar el dinero estafado, en la medida de lo posible.

Denuncias y seguimiento a través del portal oficial de la Guardia Civil

Para facilitar la denuncia de estos delitos informáticos y otros fraudes, la Guardia Civil ha habilitado un portal en línea donde los ciudadanos pueden presentar sus quejas de forma telemática. Esto evita que las víctimas tengan que desplazarse a los cuarteles y les permite realizar el trámite de manera rápida y eficiente. Los casos de estafas informáticas, hurtos o pérdida de documentación pueden ser denunciados directamente desde la comodidad del hogar.

Un grupo organizado con ramificaciones internacionales

La operación "Guimaraes" no solo ha desmantelado una red de estafas románticas a nivel nacional, sino que también ha puesto de manifiesto la dimensión internacional de la ciberdelincuencia. A través del uso de identidades robadas y la creación de complejas redes bancarias, los estafadores lograban mover grandes sumas de dinero a través de diferentes países, lo que complicaba aún más la labor de las autoridades para rastrear los fondos y desmantelar la organización.

Esta investigación pone de relieve la creciente sofisticación de las redes de ciberdelincuencia que operan en el mundo digital. La Guardia Civil continúa trabajando en la detección y desarticulación de estos grupos para proteger a los ciudadanos y evitar que más personas sean víctimas de fraudes en línea.

Este tipo de operaciones subraya la importancia de mantener una actitud vigilante ante los riesgos del entorno digital y de actuar de forma rápida si se detecta alguna actividad sospechosa. Con el apoyo de las autoridades, es posible reducir el impacto de este tipo de fraudes y proteger a los ciudadanos.