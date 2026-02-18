La UFAM investiga en Lanzarote a una madre por abandono de su hija de dos años
Un ciudadano alertó a la Policía al ver a la menor cruzando la vía pública en pañales
La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a una mujer de 32 años como presunta autora de un delito de abandono de menor, después de que su hija de aproximadamente dos años fuera localizada sola y desorientada en plena vía pública.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de febrero, en torno a las 8:30 horas, cuando un conductor que circulaba por una calle de la capital lanzaroteña observó a la pequeña cruzando la carretera sin supervisión y vestida únicamente con pañales. Al percatarse del riesgo, el ciudadano dio la vuelta con su vehículo y logró localizar nuevamente a la menor, que se encontraba llorando y visiblemente desorientada. De inmediato, avisó a la Policía Nacional.
Ausente del domicilio más de una hora
Los agentes iniciaron las gestiones para identificar a la responsable de la niña y lograron localizar a la madre. Según manifestaron fuentes policiales, la mujer reconoció haber dejado a la menor sola en el domicilio durante más de una hora, periodo en el que la pequeña abandonó la vivienda y quedó expuesta a un grave peligro para su integridad.
La investigación fue asumida por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que procedió a la detención de la progenitora como presunta responsable de un delito de abandono de menor.
Tras la instrucción de las diligencias correspondientes, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.
La importancia de la colaboración ciudadana
La Policía Nacional ha subrayado la relevancia de la rápida actuación del ciudadano que dio aviso, ya que su intervención resultó determinante para garantizar la seguridad de la menor y evitar consecuencias más graves.
