Detenido en Telde por estafar casi 80.000 euros a una plataforma digital de alimentación

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Telde a un hombre, con antecedentes por hechos similares, como presunto autor de un delito continuado de estafa, falsificación de documento mercantil y usurpación de estado civil, tras causar un perjuicio económico de 79.781 euros a una conocida plataforma digital de venta de productos de alimentación.

La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde, después de que la empresa afectada presentara denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, ciudad donde tiene su sede fiscal.

Un negocio ficticio para cobrar compensaciones

Según la Policía Nacional, el detenido habría simulado ser el titular de una empresa del sector de la alimentación, creando un establecimiento inexistente dentro de la plataforma digital perjudicada.

El modus operandi consistía en aprovechar el sistema de compensación que la empresa aplica cuando un pedido es cancelado por causas ajenas al establecimiento. Para ello, el investigado generaba múltiples cuentas falsas desde las que realizaba pedidos a su propio “local”, fijando precios muy elevados en productos habituales.

Una vez registrados, marcaba los pedidos como “listos para recoger”. Posteriormente, estos eran cancelados por falta de fondos en las tarjetas asociadas, lo que obligaba a la plataforma a abonarle una compensación económica.

Además, configuraba los pedidos exclusivamente para recogida en el establecimiento, evitando así la intervención de repartidores que pudieran detectar la inexistencia del negocio.

Intervención de dinero y bloqueo de cuentas

La investigación concluyó el pasado 12 de febrero, cuando los agentes lograron reunir indicios suficientes para identificar plenamente al presunto autor y proceder a su detención.

Durante la actuación policial se intervino dinero en efectivo y se bloquearon sus cuentas bancarias. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente