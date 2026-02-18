Intervenido un ciclomotor sin seguro ni ITV en Puerto: la Policía incauta además una navaja prohibida y hachís
La actuación de la Unidad del Distrito Puerto en Las Palmas de Gran Canaria concluye con el traslado del vehículo al depósito municipal y la apertura de diligencias
La Unidad del Distrito Puerto intervino este miércoles, 18 de febrero, un ciclomotor que circulaba por la zona portuaria de Las Palmas de Gran Canaria sin reunir las condiciones administrativas obligatorias. Durante la actuación policial se comprobó que el vehículo tenía el seguro obligatorio vencido y la ITV caducada desde 2021, una irregularidad que compromete la seguridad vial y conlleva sanciones económicas y administrativas.
En el transcurso de la intervención, los agentes incautaron además una navaja prohibida y una cantidad de hachís, lo que añade posibles infracciones en materia de armas y sustancias estupefacientes. El ciclomotor fue finalmente trasladado al depósito municipal, quedando a disposición de los trámites correspondientes.
Un control rutinario que destapa varias infracciones
La actuación se produjo en el marco de las labores habituales de vigilancia y control que desarrolla la Policía en el Distrito Puerto, una zona de especial tránsito en la capital grancanaria. Tras dar el alto al ciclomotor, los agentes verificaron la documentación y detectaron que el seguro obligatorio no estaba en vigor.
El seguro de responsabilidad civil es un requisito imprescindible para circular en España. Conducir sin él supone una infracción grave que puede acarrear multas que oscilan entre 601 y 3.005 euros, además de la posible inmovilización del vehículo, según la normativa vigente.
A esta irregularidad se sumaba que la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) estaba caducada desde 2021, es decir, llevaba más de tres años fuera de plazo. Circular con la ITV vencida implica sanciones económicas y, en determinados casos, la retirada del vehículo de la vía pública.
- El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
- Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Dramático rescate en Telde: un matrimonio y su bebé, acorralados por sus propios perros en una finca
- Pisos levantados, ascensores oxidados y placas caídas: los problemas de un edificio de viviendas públicas de Tamaraceite preocupan a sus vecinos
- El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas
- El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
- La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con un docena de cuadros históricos