Intervenido un ciclomotor sin seguro ni ITV en Puerto: la Policía incauta además una navaja prohibida y hachís

La Unidad del Distrito Puerto intervino este miércoles, 18 de febrero, un ciclomotor que circulaba por la zona portuaria de Las Palmas de Gran Canaria sin reunir las condiciones administrativas obligatorias. Durante la actuación policial se comprobó que el vehículo tenía el seguro obligatorio vencido y la ITV caducada desde 2021, una irregularidad que compromete la seguridad vial y conlleva sanciones económicas y administrativas.

En el transcurso de la intervención, los agentes incautaron además una navaja prohibida y una cantidad de hachís, lo que añade posibles infracciones en materia de armas y sustancias estupefacientes. El ciclomotor fue finalmente trasladado al depósito municipal, quedando a disposición de los trámites correspondientes.

Un control rutinario que destapa varias infracciones

La actuación se produjo en el marco de las labores habituales de vigilancia y control que desarrolla la Policía en el Distrito Puerto, una zona de especial tránsito en la capital grancanaria. Tras dar el alto al ciclomotor, los agentes verificaron la documentación y detectaron que el seguro obligatorio no estaba en vigor.

El seguro de responsabilidad civil es un requisito imprescindible para circular en España. Conducir sin él supone una infracción grave que puede acarrear multas que oscilan entre 601 y 3.005 euros, además de la posible inmovilización del vehículo, según la normativa vigente.

A esta irregularidad se sumaba que la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) estaba caducada desde 2021, es decir, llevaba más de tres años fuera de plazo. Circular con la ITV vencida implica sanciones económicas y, en determinados casos, la retirada del vehículo de la vía pública.