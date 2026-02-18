Localizado sin vida un vecino de Telde tras varios días desaparecido

La desaparición de un vecino de Telde ha terminado con el peor desenlace posible. La Asociación SOS Desaparecidos – Missing Person ha confirmado que Isidro H. S., de 76 años, ha sido localizado sin vida tras varios días de intensa búsqueda en el municipio grancanario.

La alerta había sido difundida con carácter urgente después de que el hombre desapareciera el pasado 12 de febrero en el término municipal de Telde, en la isla de Gran Canaria. Desde ese momento, familiares, voluntarios y fuerzas de seguridad centraron sus esfuerzos en intentar dar con su paradero.

En el momento de su desaparición vestía pantalón verde, camisa y chándal azul oscuro, detalles que fueron clave para intentar facilitar su localización.

La confirmación oficial pone fin a días de incertidumbre y movilización ciudadana en uno de los municipios más poblados de Canarias.