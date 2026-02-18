“Mantengan la esperanza y la confianza”: el mensaje de la madre de Airam marca la búsqueda en La Palma

La isla de La Palma afronta este miércoles, 18 de febrero, una nueva jornada de búsqueda marcada por un mensaje claro: esperanza y confianza. La desaparición de Airam, un joven con TEA y altas capacidades intelectuales, mantiene activado el dispositivo en distintos puntos de la isla mientras su madre, la cineasta palmera Mercedes Afonso, ha querido situar en primer plano un llamamiento emocional y firme a la ciudadanía.

Más allá de los datos sobre el recorrido que pudo realizar o las hipótesis que se barajan, el mensaje difundido en redes sociales por su madre se ha convertido en el eje que vertebra estas horas de incertidumbre.

“Envió toda mi luz y amor a mi hijo”

En una publicación compartida públicamente, la madre del joven ha agradecido la movilización social y ha pedido mantener la serenidad colectiva.

“Queremos agradecer todo el increíble apoyo que estamos teniendo. Creo firmemente que lo que pensamos sobre las situaciones y sobre las personas, ayuda enormemente.

Airam ha pasado por mucho, y lo ha superado. Tiene un espíritu muy fuerte, en todo momento siempre pensaba que las tormentas que venían las podíamos sortear con confianza, esperanza y mucho amor.

Y quería decirles que eso es precisamente lo que siento, me mantengo así, para enviar toda mi luz y amor a mi hijo. Y si me permiten una petición, quería decirles a todos los amigos y tantísimas personas que nos están ayudando que mantengan la esperanza y la confianza.

Airam está en un muy buen momento, no hay razones para pensar otra cosa, pero es verdad que un gran trauma sufrido recientemente le ha dejado secuelas. Creo que estará en algún sitio, escondido y aturdido.

Un millón de gracias.

Toda mi luz y amor. Te amo profundamente Airam”.

Las palabras subrayan dos elementos clave: la fortaleza del joven y la posibilidad de que se encuentre aislado o desorientado, pero no necesariamente en una situación distinta a la que describe su madre. Ese matiz ha sido interpretado por muchas personas como un motivo para reforzar la esperanza.

La última pista: una guagua hacia Santa Cruz

En cuanto a los hechos conocidos, la familia ha señalado que Airam tomó una guagua entre las 16:00 y las 17:00 horas del lunes con destino a Santa Cruz de La Palma. No obstante, no se descarta que pudiera haberse bajado antes de llegar a la capital.

También se contempla que su intención inicial fuera dirigirse hacia el Aeropuerto de La Palma, lo que ha ampliado el radio de búsqueda a los trayectos intermedios y a las inmediaciones de esta infraestructura.

La última comunicación directa se produjo en torno a las 18:00 horas del lunes, cuando el joven manifestó no saber dónde se encontraba. Minutos después, su teléfono móvil se apagó, dificultando cualquier intento posterior de geolocalización.