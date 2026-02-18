Un motorista de 60 años resulta herido grave en un accidente en Gran Canaria
El accidente de moto tuvo lugar en la carretera GC-41, en el municipio de Valsequillo, y el varón fue trasladado con politraumatismos al Hospital Insular de Gran Canaria
Un hombre de 60 años ha resultado herido grave en la madrugada de este jueves, 18 de febrero, tras sufrir una caída en su moto cuando circulaba por la carretera GC-41, en el municipio grancanario de Valsequillo.
El motorista fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con politraumatismos graves tras la intervención del Servicio de Urgencias Canario.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió a las 6.43 horas la alerta del accidente ocurrido en la citada vía.
Intervención de los servicios de emergencia
El servicio de Urgencias Canario (SUC) activó de inmediato los recursos necesarios, desplazando hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Los profesionales del SUC atendieron al motorista, quien presentaba politraumatismos graves.
Tras estabilizarlo, el herido fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para recibir tratamiento especializado.
Diligencias de la Guardia Civil
La Guardia Civil también acudió al lugar del accidente y se encargó de realizar las diligencias pertinentes, para esclarecer las causas de la caída.
Se desconoce por el momento si el siniestro estuvo relacionado con las condiciones meteorológicas o alguna otra circunstancia, aunque se continúa investigando.
