Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.AiramEstafa agencia de viajesCalima CanariasTeideConde de la Vega GrandeCementerios LPGC
instagramlinkedin

Un motorista de 60 años resulta herido grave en un accidente en Gran Canaria

El accidente de moto tuvo lugar en la carretera GC-41, en el municipio de Valsequillo, y el varón fue trasladado con politraumatismos al Hospital Insular de Gran Canaria

Imagen fachada del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Imagen fachada del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria / La Provincia

Aránzazu Fernández

Un hombre de 60 años ha resultado herido grave en la madrugada de este jueves, 18 de febrero, tras sufrir una caída en su moto cuando circulaba por la carretera GC-41, en el municipio grancanario de Valsequillo.

El motorista fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con politraumatismos graves tras la intervención del Servicio de Urgencias Canario.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió a las 6.43 horas la alerta del accidente ocurrido en la citada vía.

Intervención de los servicios de emergencia

El servicio de Urgencias Canario (SUC) activó de inmediato los recursos necesarios, desplazando hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Los profesionales del SUC atendieron al motorista, quien presentaba politraumatismos graves.

Tras estabilizarlo, el herido fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para recibir tratamiento especializado.

Diligencias de la Guardia Civil

La Guardia Civil también acudió al lugar del accidente y se encargó de realizar las diligencias pertinentes, para esclarecer las causas de la caída.

Noticias relacionadas y más

Se desconoce por el momento si el siniestro estuvo relacionado con las condiciones meteorológicas o alguna otra circunstancia, aunque se continúa investigando.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
  2. Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64
  3. Dramático rescate en Telde: un matrimonio y su bebé, acorralados por sus propios perros en una finca
  4. Pisos levantados, ascensores oxidados y placas caídas: los problemas de un edificio de viviendas públicas de Tamaraceite preocupan a sus vecinos
  5. El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas
  6. El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
  7. Apuñalado un hombre en un ajuste de cuentas en Las Palmas de Gran Canaria
  8. Hacienda cambia para siempre la Declaración de la Renta: fechas y claves importentes para los contribuyentes canarios en 2026

Un motorista de 60 años resulta herido grave en un accidente en Gran Canaria

Un motorista de 60 años resulta herido grave en un accidente en Gran Canaria

Máxima preocupación en La Palma por la desaparición de Airam

Máxima preocupación en La Palma por la desaparición de Airam

La Garita amanece con contenedores calcinados tras la madrugada del Martes de Carnaval

La Garita amanece con contenedores calcinados tras la madrugada del Martes de Carnaval

La Guardia Civil detiene a un hombre cuando iba a embarcar 98 kilos de hachís en un ferri en el puerto de Morro Jable en Fuerteventura

La Guardia Civil detiene a un hombre cuando iba a embarcar 98 kilos de hachís en un ferri en el puerto de Morro Jable en Fuerteventura

Una menor de cinco años herida de gravedad en un choque frontal en Tenerife

Una menor de cinco años herida de gravedad en un choque frontal en Tenerife

Narcos turcos, tras la logística del mayor alijo de cocaína en Canarias

Narcos turcos, tras la logística del mayor alijo de cocaína en Canarias

Detenido en Las Palmas de Gran Canaria tras lanzar desde un sexto piso artefactos explosivos caseros durante el Carnaval porque le molestaba el ruido

Detenido en Las Palmas de Gran Canaria tras lanzar desde un sexto piso artefactos explosivos caseros durante el Carnaval porque le molestaba el ruido

Descubren a un menor que conducía un coche en el interior del Julio Luengo

Descubren a un menor que conducía un coche en el interior del Julio Luengo
Tracking Pixel Contents