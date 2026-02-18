Rescatan a tres escaladores tras pasar la noche atrapados en los riscos de Agaete, en el norte de Gran Canaria
Un helicóptero del GES evacuó a los tres montañeros en la mañana de este miércoles y los trasladó hasta el Valle de Agaete
Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES) rescató en la mañana de este miércoles tres escaladores atrapados en una pared vertical en los riscos de Agaete, en el norte de Gran Canaria. Los tres varones estaban en aparente buen estado de salud.
Los montañeros pasaron toda la noche en la zona, en el Barranco de Los Chorros, informan fuentes de los bomberos de Gáldar. El lugar se corresponde, indican desde el cuerpo, con una antigua vía de escalada denominada La Guagua, en desuso.
El operativo de búsqueda del complicado rescate se inició en la tarde del martes cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias alertó, sobre las 20.00 horas, a los bomberos de Gáldar de lo ocurrido.
Activación de los medios de búsqueda
Tras recibir el aviso, el cabo y jefe de guardia en ese momento de los bomberos de Gáldar activaron el dispositivo para acudir a rescatar a los deportistas, tres ciudadanos peninsulares residentes en Gran Canaria.
Desde el primer momento, los efectivos barajaron tres posibilidades para localizar a los tres varones: el acceso desde tierra por parte de los bomberos de guardia en Gáldar, la activación del helicóptero del GES y de la unidad de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria especializada en rescates de montaña.
Por su parte, la Policía Local de Telde ofreció un dron para participar en las tareas de localización.
Rescate por el helicóptero
Una vez localizados, el helicóptero del GES se movilizó a primera hora de la mañana para realizar el rescate y poner a salvo a los escaladores en el Valle de Agaete.
Habrá ampliación.
- El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
- Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Dramático rescate en Telde: un matrimonio y su bebé, acorralados por sus propios perros en una finca
- Pisos levantados, ascensores oxidados y placas caídas: los problemas de un edificio de viviendas públicas de Tamaraceite preocupan a sus vecinos
- El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas
- El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
- Apuñalado un hombre en un ajuste de cuentas en Las Palmas de Gran Canaria