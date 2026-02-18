Rescatan a tres escaladores tras pasar la noche atrapados en los riscos de Agaete, en el norte de Gran Canaria

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES) rescató en la mañana de este miércoles tres escaladores atrapados en una pared vertical en los riscos de Agaete, en el norte de Gran Canaria. Los tres varones estaban en aparente buen estado de salud.

Los montañeros pasaron toda la noche en la zona, en el Barranco de Los Chorros, informan fuentes de los bomberos de Gáldar. El lugar se corresponde, indican desde el cuerpo, con una antigua vía de escalada denominada La Guagua, en desuso.

El operativo de búsqueda del complicado rescate se inició en la tarde del martes cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias alertó, sobre las 20.00 horas, a los bomberos de Gáldar de lo ocurrido.

Activación de los medios de búsqueda

Tras recibir el aviso, el cabo y jefe de guardia en ese momento de los bomberos de Gáldar activaron el dispositivo para acudir a rescatar a los deportistas, tres ciudadanos peninsulares residentes en Gran Canaria.

Desde el primer momento, los efectivos barajaron tres posibilidades para localizar a los tres varones: el acceso desde tierra por parte de los bomberos de guardia en Gáldar, la activación del helicóptero del GES y de la unidad de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria especializada en rescates de montaña.

Por su parte, la Policía Local de Telde ofreció un dron para participar en las tareas de localización.

Rescate por el helicóptero

Una vez localizados, el helicóptero del GES se movilizó a primera hora de la mañana para realizar el rescate y poner a salvo a los escaladores en el Valle de Agaete.

Noticias relacionadas

Habrá ampliación.