Acto vandálico: arrancan de raíz cinco flamboyanes en la Avenida de la Unión Europea en San Bartolomé de Tirajana
El Ayuntamiento investiga el vandalismo en la zona verde, el cual perjudica el entorno y el arbolado urbano e indigna a comeciantes y vecinos
Un total de cinco árboles de flamboyán fueron arrancados de forma intencionada en la madrugada de este jueves en la Avenida de la Unión Europea, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. El suceso ha generado malestar entre residentes y comerciantes de la zona, que califican lo ocurrido como un acto vandálico que perjudica tanto el patrimonio ambiental como la imagen urbana del entorno.
Según los primeros datos recabados, los ejemplares estaban plantados en el camellón central de la vía y contaban con varios años de crecimiento. A primera hora de la mañana, vecinos del sector detectaron que los árboles habían sido extraídos desde la raíz, dejando a la vista hoyos en la zona ajardinada y restos de tierra esparcidos sobre el pavimento.
Los flamboyanes, conocidos por su floración llamativa y su amplia copa, formaban parte del arbolado urbano que contribuye a generar sombra y a reducir la sensación térmica en épocas de calor. Su pérdida no solo afecta al paisaje, sino también al confort climático de la avenida.
Reacción vecinal y municipal
Habitantes y comerciantes han mostrado su indignación ante lo ocurrido. Señalan que estos árboles no solo embellecían la zona, sino que estaban en pleno desarrollo para cumplir una función ambiental relevante en un municipio donde las altas temperaturas son habituales durante buena parte del año.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha informado de que se llevará a cabo una inspección técnica para evaluar los daños y tratar de determinar posibles responsabilidades. Asimismo, ha recordado que este tipo de acciones pueden conllevar sanciones conforme a la normativa municipal vigente en materia de protección del espacio público.
Llamamiento al civismo
Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para denunciar cualquier conducta que atente contra el entorno urbano. Las administraciones recuerdan que el cuidado de parques, jardines y arbolado es una responsabilidad compartida entre instituciones y vecinos.
El mantenimiento de zonas verdes forma parte de las estrategias municipales para mejorar la calidad de vida y avanzar hacia entornos más sostenibles. Actos como el registrado esta semana suponen un retroceso en ese objetivo y generan costes adicionales para las arcas públicas.
La investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido y adoptar las medidas oportunas.
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
- ¿El disfraz más original del Carnaval?: una jaula, huevos y gallinas que conquistaron la playa de Arinaga
- El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
- La Bonoloto toca en Canarias
- Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64
- Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
- Rescatan a tres escaladores tras pasar la noche atrapados en los riscos de Agaete, en el norte de Gran Canaria