Balance de la Policía Nacional en el Carnaval de Arrecife: 400 intervenciones por droga y tenencia de armas

La Policía Nacional desplegó un amplio operativo de seguridad con motivo del Carnaval de Arrecife 2026, celebrado entre el 6 y el 18 de febrero en la capital lanzaroteña. El objetivo principal fue garantizar el correcto desarrollo de los actos festivos y proteger a la ciudadanía ante la gran concentración de personas en calles y plazas.

Durante los días de mayor afluencia, especialmente en los eventos multitudinarios, los agentes reforzaron su presencia en puntos estratégicos. Como resultado de estos controles preventivos, se identificó a más de 700 personas.

Controles preventivos y actas levantadas

El dispositivo permitió tramitar más de 350 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, en aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana, principalmente la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.

Además, los agentes levantaron cerca de una treintena de actas por intervención de armas, dentro de las actuaciones habituales en este tipo de celebraciones para prevenir riesgos y altercados.

Droga intervenida por la Policía Nacional durante el Carnaval de Arrecife 2026 / Policía Nacional

Intervenciones en riñas y restablecimiento del orden

A lo largo del carnaval, el operativo intervino en seis peleas o riñas tumultuarias. Según el balance policial, la rápida actuación de los agentes evitó que los incidentes alcanzaran mayor gravedad y permitió restablecer el orden de forma inmediata.

Nueve detenidos, la mayoría por tráfico de drogas

En el marco del dispositivo se practicaron nueve detenciones. De ellas, dos tercios estuvieron relacionadas con delitos contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas. Las restantes detenciones respondieron a otros hechos delictivos detectados durante el servicio.

Agentes de la Policía Nacional, en el Recinto Ferial de Arrecife durante uno de los actos del Carnaval 20026 / Policía Nacional

El balance final subraya la efectividad del operativo, que permitió compatibilizar el ambiente festivo del carnaval con la seguridad ciudadana. La Policía Nacional valoró de forma positiva el comportamiento general de los asistentes y reiteró su compromiso con la protección de los derechos y libertades públicas en actos multitudinarios.