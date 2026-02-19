Desmantelado en Las Palmas de Gran Canaria un laboratorio clandestino de productos químicos peligrosos

La Guardia Civil ha desmantelado en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración y comercialización de productos químicos peligrosos sin las autorizaciones exigidas por la normativa vigente. La actuación se salda con un investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública y colectiva.

La operación se enmarca dentro de las líneas de control que desarrollan las fuerzas de seguridad para prevenir actividades que puedan suponer un riesgo tanto para la ciudadanía como para el medio ambiente.

Investigación coordinada con Salud Pública

Las pesquisas comenzaron cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) detectaron una actividad irregular relacionada con la fabricación y distribución de mezclas químicas destinadas, principalmente, a su uso como desinfectantes y biocidas.

A partir de ese momento, la investigación se llevó a cabo de forma conjunta con el Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, con el objetivo de determinar el alcance real de la actividad y los posibles riesgos asociados.

Según las averiguaciones practicadas, el investigado elaboraba los productos sin estar inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, sin licencia de actividad ni registro industrial, y sin disponer de las correspondientes fichas de datos de seguridad. A pesar de ello, las mezclas se introducían en el mercado, principalmente en el sector agroalimentario.

Sustancias peligrosas y sin control

Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses confirmaron que las sustancias fabricadas presentaban peligrosidad tanto para la salud humana como para el entorno natural. Estos informes reforzaron la necesidad de intervenir de manera inmediata.

En el local donde se desarrollaba la actividad, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, los agentes constataron condiciones muy deficientes y la ausencia de medidas de seguridad. En ese espacio se manipulaban materias primas altamente peligrosas como ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, sosa cáustica, hidróxido potásico, además de insecticidas y herbicidas.

La fabricación y almacenamiento de este tipo de sustancias exige el cumplimiento de estrictas normas de seguridad industrial y ambiental, dado su potencial corrosivo, tóxico o contaminante.

Incumplimiento de normativa europea y estatal

Los hechos investigados suponen la vulneración de diversa normativa en materia de productos químicos e industria. Entre ellas figura el Reglamento (UE) 528/2012 sobre comercialización y uso de biocidas, que establece que estos productos deben contar con autorización previa y registro oficial.

Asimismo, se detectaron incumplimientos del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), relativo a la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas, así como del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH), que obliga a disponer de fichas de datos de seguridad para garantizar un uso adecuado.

Instalaciones precintadas y diligencias judiciales

Como resultado de la intervención, la Guardia Civil procedió al precinto de las instalaciones y a la investigación formal de un varón como presunto responsable de un delito contra la salud pública y colectiva.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción Nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha hecho cargo del procedimiento judicial.

Llamamiento a la ciudadanía

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de adquirir únicamente productos químicos que estén debidamente autorizados, registrados y correctamente etiquetados. La comercialización de mezclas sin control sanitario puede generar riesgos graves, especialmente cuando se destinan a sectores sensibles como el agroalimentario.

El cuerpo también insiste en la necesidad de comunicar cualquier actividad sospechosa que pueda suponer un peligro para la salud pública o el medio ambiente, reforzando así la prevención y la seguridad colectiva.

Este tipo de actuaciones pone de relieve la relevancia de los controles en materia de productos químicos y la coordinación entre fuerzas de seguridad y autoridades sanitarias para evitar situaciones que puedan afectar al conjunto de la sociedad.