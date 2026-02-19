La familia de Airam lanza un mensaje de esperanza: “Creemos que está escondido y desbordado”

La angustia no ha apagado la esperanza. La familia de Airam, el joven de 20 años con autismo desaparecido el pasado lunes tras la celebración de Los Indianos en Santa Cruz de La Palma, ha comparecido públicamente para actualizar la situación del operativo y lanzar un mensaje claro a la ciudadanía: “Creemos que está escondido y desbordado”.

Desde el primer momento, la búsqueda ha estado coordinada por la Guardia Civil, con un dispositivo que se despliega por tierra, mar y aire en distintos puntos de la isla.

Pero la clave, insiste la familia, no es solo buscar. Es entender cómo puede estar reaccionando Airam.

Un comportamiento condicionado por el miedo

Pedro Afonso, tío del joven y portavoz de la familia, ha explicado que el operativo no se centra necesariamente en la hipótesis de un accidente. “No buscamos a una persona accidentada, sino a alguien que, debido a su condición y a una crisis sufrida el lunes, tiende a esconderse”, precisó.

Airam, según su entorno, puede reaccionar ante situaciones de estrés alejándose del ruido y de la gente. En contextos de colapso emocional, su respuesta habitual es ocultarse.

La búsqueda se concentra actualmente en la franja comprendida entre Los Cancajos y Santa Cruz de La Palma, con especial atención al entorno entre El Pósito y Barranco Seco, donde se registró su última localización.

En la comparecencia, la voz más firme y serena fue la de su madre, Mercedes Afonso. Su mensaje fue tan claro como crucial.

Mensaje de esperanza de la madre en redes sociales. / La Provincia

“Airam vivió una experiencia traumática hace seis meses que agrava su desconfianza actual”, explicó. Según relató, su hijo podría encontrarse atravesando un episodio de colapso vinculado a una situación emocional compleja.

“Mi hijo no es agresivo. Cuando se siente desbordado, su reacción es esconderse y alejarse de la gente”, afirmó.

Por eso la petición es específica y urgente: si alguien cree haberlo visto, no debe llamarlo por su nombre ni intentar acercarse.

La recomendación es mantener la distancia, conservar el contacto visual si es posible y avisar de inmediato al teléfono habilitado para que los equipos especializados y la propia familia puedan intervenir de forma adecuada.

Investigación judicial y análisis de pistas

La Policía Judicial de Los Llanos de Aridane está recopilando testimonios, aunque la masificación que se produjo durante Los Indianos complica la reconstrucción exacta de los movimientos del joven.

Desde el entorno familiar subrayan que ninguna pista es descartada sin comprobarla. Cada aviso ciudadano es analizado con rigor.

Por el momento, se descarta que Airam haya salido de la isla. No existen movimientos en su tarjeta bancaria ni indicios de desplazamiento fuera de La Palma.

Drones térmicos y despliegue especial nocturno

Para reforzar el rastreo, está previsto un dispositivo especial con cuatro drones equipados con cámaras térmicas que permitirán intensificar la búsqueda durante la noche, ampliando la capacidad de detección en zonas de difícil acceso.

En el operativo participan múltiples recursos: efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional, personal del Cabildo de La Palma, el CECOPIN, agentes de Medio Ambiente, Protección Civil, policías locales, bomberos y grupos de voluntariado.

La coordinación es constante. La prioridad: localizar a Airam lo antes posible.