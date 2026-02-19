Hallado el cadáver de un hombre indocumentado en la playa de Amadores
El cuerpo sin vida se ha localizado flotando en el litoral de Mogán
La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en la playa de Amadores. La víctima, que estaba flotando en el agua, está indocumentada.
La voz de alarma al 112 la ha dado, al filo de las 17.25 horas, personal de playa. De inmediato, a la zona se han desplazado ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán, Bomberos del Consorcio de Emergencias y Protección Civil.
Los servicios de emergencia han rescatado al hombre del agua, y los sanitarios tan solo han podido confirmar el fallecimiento. El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
