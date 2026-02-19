El hombre localizado sin vida en Telde apareció en una zona próxima a la Sima de Jinámar

La Policía Nacional localizó en la tarde de ayer., miércoles 18 de febrero, el cuerpo sin vida de un hombre de 76 años, vecino de Telde, cuya desaparición había sido denunciada el pasado 12 de febrero. El hallazgo se produjo en una zona próxima a la Sima de Jinámar, en un camino de tierra y picón, ha informado este jueves el cuerpo policial.

Según ha informado el cuerpo policial, el cadáver no presentaba signos externos de violencia. La autoridad judicial competente se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Dispositivo de búsqueda desde el primer momento

La investigación fue asumida por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde tras la denuncia interpuesta por un familiar en la madrugada del mismo día en que se tuvo constancia de la desaparición.

Desde ese instante se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes policiales, familiares, vecinos y distintos recursos de emergencias. Durante varios días se realizaron batidas y rastreos en diferentes puntos del municipio, combinando labores de investigación con inspecciones sobre el terreno.

La colaboración ciudadana resultó clave en las primeras horas, aportando información para delimitar las zonas de búsqueda.

El perro 'Rony', junto a un agente de la Policía Nacional, participó en la búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Telde / Policía Nacional

La intervención de la Unidad Canina

El hallazgo fue realizado por la Unidad Especial de Guías Caninos, concretamente por el binomio formado por un agente y su perro Rony, un springer spaniel entrenado como perro “dual”. Este tipo de can está especializado tanto en la detección de sustancias estupefacientes como en la localización de restos humanos.

La especialidad de Restos Humanos (REHU) permite intervenir en búsquedas complejas en entornos naturales o de difícil acceso. En la actualidad, solo las jefaturas de Madrid y Canarias cuentan con esta capacidad dentro de sus Unidades de Guías Caninos, lo que refuerza la operatividad en investigaciones de este tipo.

El binomio policial lleva tres años trabajando de manera conjunta y ha participado en dispositivos de especial relevancia, como los desplegados durante las inundaciones provocadas por la DANA en la península, así como en la reciente localización de una persona desaparecida en la zona de Anaga, en Tenerife.

Actuaciones judiciales en marcha

Tras el hallazgo, se procedió a la activación del protocolo correspondiente y a la comunicación a la autoridad judicial. Será el juzgado competente el que determine, tras las diligencias oportunas, las causas del fallecimiento.

La Policía Nacional ha agradecido públicamente la implicación de familiares, vecinos y servicios de emergencia que colaboraron en el operativo. Además, ha recordado la importancia de comunicar con rapidez cualquier desaparición para facilitar la activación inmediata de los recursos disponibles.