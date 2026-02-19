Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala Drag Queen 2026Airam La PalmaReina Sofía en Gran CanariaEstafa agencia surQuevedoSubida tarifas AenaCríticas al gasto del Carnaval en LPGC
instagramlinkedin

El hombre localizado sin vida en Telde apareció en una zona próxima a la Sima de Jinámar

La Policía Nacional halló en un camino de tierra y picón en la tarde del miércoles el cadáver del varón de 76 años, desaparecido desde el 12 de febrero. El cuerpo no tenía signos externos de violencia

El agente de la Policía Nacional y su perro 'Rony', quienes hallaron el pasado miércoles, cerca de la Sima de Jinámar el cuerpo sin vida del hombre desaparecido el 12 de febrero en Telde

El agente de la Policía Nacional y su perro 'Rony', quienes hallaron el pasado miércoles, cerca de la Sima de Jinámar el cuerpo sin vida del hombre desaparecido el 12 de febrero en Telde / Policía Nacional

Aránzazu Fernández

La Policía Nacional localizó en la tarde de ayer., miércoles 18 de febrero, el cuerpo sin vida de un hombre de 76 años, vecino de Telde, cuya desaparición había sido denunciada el pasado 12 de febrero. El hallazgo se produjo en una zona próxima a la Sima de Jinámar, en un camino de tierra y picón, ha informado este jueves el cuerpo policial.

Según ha informado el cuerpo policial, el cadáver no presentaba signos externos de violencia. La autoridad judicial competente se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Dispositivo de búsqueda desde el primer momento

La investigación fue asumida por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde tras la denuncia interpuesta por un familiar en la madrugada del mismo día en que se tuvo constancia de la desaparición.

Desde ese instante se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes policiales, familiares, vecinos y distintos recursos de emergencias. Durante varios días se realizaron batidas y rastreos en diferentes puntos del municipio, combinando labores de investigación con inspecciones sobre el terreno.

La colaboración ciudadana resultó clave en las primeras horas, aportando información para delimitar las zonas de búsqueda.

El perro 'Rony', junto a un agente de la Policía Nacional, participó en la búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Telde

El perro 'Rony', junto a un agente de la Policía Nacional, participó en la búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Telde / Policía Nacional

La intervención de la Unidad Canina

El hallazgo fue realizado por la Unidad Especial de Guías Caninos, concretamente por el binomio formado por un agente y su perro Rony, un springer spaniel entrenado como perro “dual”. Este tipo de can está especializado tanto en la detección de sustancias estupefacientes como en la localización de restos humanos.

La especialidad de Restos Humanos (REHU) permite intervenir en búsquedas complejas en entornos naturales o de difícil acceso. En la actualidad, solo las jefaturas de Madrid y Canarias cuentan con esta capacidad dentro de sus Unidades de Guías Caninos, lo que refuerza la operatividad en investigaciones de este tipo.

El binomio policial lleva tres años trabajando de manera conjunta y ha participado en dispositivos de especial relevancia, como los desplegados durante las inundaciones provocadas por la DANA en la península, así como en la reciente localización de una persona desaparecida en la zona de Anaga, en Tenerife.

Actuaciones judiciales en marcha

Tras el hallazgo, se procedió a la activación del protocolo correspondiente y a la comunicación a la autoridad judicial. Será el juzgado competente el que determine, tras las diligencias oportunas, las causas del fallecimiento.

Noticias relacionadas y más

La Policía Nacional ha agradecido públicamente la implicación de familiares, vecinos y servicios de emergencia que colaboraron en el operativo. Además, ha recordado la importancia de comunicar con rapidez cualquier desaparición para facilitar la activación inmediata de los recursos disponibles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
  2. Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
  3. ¿El disfraz más original del Carnaval?: una jaula, huevos y gallinas que conquistaron la playa de Arinaga
  4. El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
  5. La Bonoloto toca en Canarias
  6. Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64
  7. Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
  8. Rescatan a tres escaladores tras pasar la noche atrapados en los riscos de Agaete, en el norte de Gran Canaria

Rony, el perro policía que localizó el cadáver del hombre desaparecido en Telde

El hombre localizado sin vida en Telde apareció en una zona próxima a la Sima de Jinámar

El hombre localizado sin vida en Telde apareció en una zona próxima a la Sima de Jinámar

Descubren a un menor que conducía un coche en el interior del Julio Luengo

Descubren a un menor que conducía un coche en el interior del Julio Luengo

Desmantelado en Las Palmas de Gran Canaria un laboratorio clandestino de productos químicos peligrosos para el sector agroalimentario

“Mantengan la esperanza y la confianza”: el mensaje de la madre de Airam marca la búsqueda en La Palma

“Mantengan la esperanza y la confianza”: el mensaje de la madre de Airam marca la búsqueda en La Palma

Localizado sin vida un vecino de Telde tras varios días desaparecido

Localizado sin vida un vecino de Telde tras varios días desaparecido

La Policía Nacional investiga en Lanzarote a una madre por abandono de su hija de dos años

La Policía Nacional investiga en Lanzarote a una madre por abandono de su hija de dos años

Intervenido un ciclomotor sin seguro ni ITV en Puerto: la Policía incauta además una navaja prohibida y hachís

Intervenido un ciclomotor sin seguro ni ITV en Puerto: la Policía incauta además una navaja prohibida y hachís
Tracking Pixel Contents