Intervenidas fotocopias fraudulentas de tarjetas de discapacidad en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local detecta el uso indebido de acreditaciones de estacionamiento en Las Palmas de Gran Canaria y tramita denuncia

Tarjetas aprehendidas.

Tarjetas aprehendidas. / Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Una plaza reservada no es un privilegio: es un derecho. Y cuando ese derecho se vulnera, el impacto va mucho más allá de una simple infracción. La mañana de este jueves, 19 de febrero, la Unidad de Distrito Puerto de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino fotocopias fraudulentas de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad que estaban siendo utilizadas con conocimiento de su titular en la capital grancanaria.

La actuación concluyó con acta de aprehensión y la correspondiente denuncia, tras comprobar que se trataba de copias no válidas utilizadas para ocupar plazas reservadas.

TEMAS

