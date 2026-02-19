Vuelco tras una colisión entre dos coches en Agüimes

Un accidente de tráfico con vuelco alteró este jueves, 19 de febrero, la tranquilidad del núcleo residencial de Montaña de Los Vélez, en el municipio de Agüimes. El siniestro, registrado a las 13:40 horas en la intersección de la calle Crisantemo con la calle Clavel, se saldó con una persona herida de carácter leve tras una colisión frontolateral entre dos vehículos.

El impacto fue lo suficientemente violento como para que uno de los turismos terminara volcado sobre la calzada, generando una rápida movilización de los servicios de emergencia y expectación entre los vecinos de la zona.

Según la información facilitada por los recursos desplazados al lugar, en el accidente se vieron implicados dos vehículos que colisionaron de forma frontolateral, una tipología de siniestro frecuente en cruces urbanos cuando se produce una invasión parcial de la trayectoria o un fallo en la prioridad de paso.

Como consecuencia del impacto, uno de los coches perdió estabilidad y acabó volcado en plena vía, obligando a intervenir para asegurar la zona y evitar riesgos adicionales para el resto de conductores.

Aunque la escena podía hacer temer consecuencias más graves, el balance final fue de un único afectado con lesiones leves.

Atención inmediata del Servicio de Urgencias Canario

El herido presentaba cervicalgia y dorsalgia, dolencias habituales tras un impacto de estas características debido al brusco movimiento del cuello y la espalda en el momento de la colisión.

Hasta el punto del accidente se desplazó una ambulancia de Soporte Vital Básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos sanitarios realizaron una primera valoración in situ antes de proceder al traslado del afectado al Hospital San Roque Las Palmas para una evaluación médica más completa.

El estado del paciente fue calificado como leve, si bien este tipo de lesiones puede requerir seguimiento posterior para descartar complicaciones musculares o ligamentarias.

El dispositivo de emergencia se completó con la presencia de agentes de la Policía Local de Agüimes, que regularon el tráfico en el entorno del cruce y comenzaron la instrucción del atestado para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

También participaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, encargados de asegurar el vehículo volcado, prevenir posibles derrames y colaborar en la limpieza de la calzada.

La intervención conjunta permitió que la circulación quedara restablecida tras retirar el coche accidentado y garantizar la seguridad en la vía.