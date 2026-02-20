Los asesinatos y secuestros disparan la criminalidad en Canarias

La criminalidad en Canarias subió un 3,1% en 2025. Este incremento está relacionado, en gran medida, con el aumento exponencial de los delitos graves contra las personas, como los asesinatos, los homicidios dolosos, las tentativas de asesinato, las lesiones y los secuestros.

En concreto, los homicidios dolosos y asesinatos se duplicaron, pues pasaron de los 14 contabilizados en el 2024 a los 27 del pasado ejercicio. Los homicidios dolosos y las tentativas de asesinato crecieron asimismo casi un 15%. Y se registraron cinco secuestros, cuando en 2024 no se denunció ningún caso.

A finales de julio, los integrantes de la denominada banda de Añaza secuestraron a dos hombres, asesinaron a uno de ellos, Alberto González Padrón, y provocaron lesiones muy graves al otro, apodado León, en Tenerife. Después de varios meses de tensiones y enfrentamientos, la banda tendió una trampa a las víctimas, que recibieron palizas brutales.

En la madrugada del 30 de julio, dos de los ahora acusados llevaron el cadáver y al otro varón malherido a la comisaría de la Policía Nacional en la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz. Después de meses de intensas investigaciones, el Grupo de Homicidios consiguió detener a 16 personas vinculadas con la banda de Añaza, entre ellas a su líder, Aarón Vargas. Ocho de los arrestados están en prisión provisional a la espera de juicio y han tenido que ser trasladados a cárceles de la Península.

A veces, los autores de muertes violentas llegan de otros países. En junio, Josué Delgado, alias el Conejero, recibió cinco disparos a bocajarro cuando caminaba por una calle de Telde, en Gran Canaria. La Policía Nacional consiguió capturar a cuatro sicarios de nacionalidad colombiana que fueron contratados para llevar a cabo la ejecución. El último en ser detenido reveló que los autores materiales se equivocaron y mataron al hombre que no era.

Uno de los cinco secuestros tuvo lugar en marzo en el sur de Gran Canaria. Una mujer y su hijo, de 19 años, fueron víctimas de una detención ilegal. Las víctimas fueron la pareja y el hijo de José Almeida, el del Buque, una persona que sólo era conocida por investigadores de los cuerpos de seguridad hasta ese momento. El supuesto motivo del delito fue una supuesta venganza por el robo de 500 kilos de cocaína. Las víctimas estuvieron dos días retenidas, hasta que fueron puestas en libertad sanas y salvas, después del presunto pago de 300.000 euros en criptomonedas. Hubo cinco arrestados por ese episodio y José el del Buque se entregó a la Policía en septiembre. Otros 16 presuntos integrantes de su organización también fueron apresados.

La estadística ofrecida por el Ministerio del Interior al cierre del año pasado refleja también un incremento destacado de las denuncias en el Archipiélago y los sucesos que están detrás, muchos de ellos relacionados con el tráfico de drogas. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria también subieron un 6,1%, pues si hubo 1.385 casos conocidos en el 2024, el año pasado llegaron a 1.469.

En noviembre, quince jóvenes se enfrentaron con cuchillos y palos en el barrio de El Cardonal, en el municipio de La Laguna. Los implicados pertenecían a dos grupos de veinteañeros que se lanzaron amenazas de muerte.

Robos con violencia

Los robos con violencia e intimidación, que incluyen los atracos en los que se emplean armas o la violencia (como los tirones), aumentaron el pasado año un 16 por ciento en Canarias, al pasar de 1.752 delitos a 2.033.

El 24 de marzo, una mujer se asomó a una calle en Oroteanda Baja (San Miguel de Abona, Tenerife) y observó a dos hombres con aspecto muy sospechoso en la calle. De inmediato, trató de refugiarse en su vivienda, pero no le dio tiempo. Los dos ladrones impidieron que cerrara la puerta y, mientras uno la retuvo y la golpeó, el otro encapuchado accedió al interior de la casa. Al final, no pudieron llevarse dinero ni efectos de valor. La Guardia Civil apresó a ambos delincuentes. Y dos ladrones ingresaron en prisión después de cometer una quincena de atracos en salones de juego de la cadena MiniKasino en varios puntos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Pero dichos establecimientos han sufrido numerosos asaltos más.

Sin embargo, las estadísticas reflejan un descenso en el número de denuncias por otros tipos de sustracciones. Como muestra, han descendido los casos de robos con fuerza en viviendas (un 10,3% menos), así como en comercios y otras empresas. Y también se aprecia esa reducción en las sustracciones de vehículos (un 3,8%, al pasar de 1.605 a 1.544).

Pero, como viene ocurriendo a lo largo de la historia, los delitos más numerosos en Canarias son, con una gran diferencia, los hurtos. La inmensa mayoría la sufren los turistas a manos de grupos organizados de delincuentes que llegan a las Islas en octubre y se marchan en abril, coincidiendo con el periodo de temporada alta. Durante el 2025 fueron denunciados 28.802 robos al descuido, un 1,3% más que en el 2024.

Estos delincuentes generan un gran daño a la imagen turística del Archipiélago. Hace un año, una operación de la Policía Nacional permitió detener a una organización criminal formada por 13 ciudadanos rumanos, que, después de robar a turistas, lograron sacar de Tenerife 250.000 euros. En su temporada en la Isla, actuaban en subgrupos de tres o cuatro integrantes, que fueron atrapados en viviendas de Santa María del Mar (Santa Cruz) y El Puertito de Güímar.

Frente a lo que ha ocurrido en los balances anuales de años anteriores, en el pasado ejercicio se apreció un significativo descenso en el número de agresiones sexuales denunciadas. Los delitos contra la libertad sexual bajaron un 12,5 por ciento, pues ascendieron a 1.266 en el 2024 y a 1.108 en el 2025. En el apartado de las agresiones sexuales con penetración experimentaron una reducción del 11,2%.

Canarias está por encima de la media española en el incremento de delitos (3,1% frente al 2,4% nacional). En comparación con el resto de regiones, se sitúa, en el medio de la tabla. Castilla y León, Baleares, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y la Comunidad Valencia superan en porcentaje de aumento de delitos a las Islas.