La búsqueda contrarreloj de Airam en La Palma continúa intensificándose mientras se incorporan nuevos datos a la investigación. El operativo desplegado desde el 16 de febrero ha ampliado este jueves su radio de actuación hacia las medianías y la cumbre de la isla, tras varios días centrando los esfuerzos en Breña Baja.

A la ampliación territorial se suma ahora un nuevo testimonio que podría aportar contexto a los movimientos del joven el día de su desaparición.

Según la información oficial, Airam fue visto por última vez el 16 de febrero a las 16:36 horas, cuando descendió de una guagua en la rotonda de entrada a Santa Cruz de La Palma. Desde ese punto tomó dirección hacia el interior del casco urbano, avanzando por la zona de la Calle Real.

En el momento de su desaparición vestía un pantalón vaquero azul, una camisa de manga larga de color morado y una mochila de color negro.

Las autoridades han difundido su imagen para facilitar la identificación y animan a cualquier persona que pueda aportar información a contactar con los canales oficiales.

Búsqueda contrarreloj de Airam en La Palma: el operativo se extiende a la cumbre y medianías / La Provincia

Un testigo sitúa a Airam en una guagua el día de Los Indianos

Según ha informado Cadena SER, uno de los testigos que ha aportado información a la investigación asegura que Airam se subió a la guagua que realiza el trayecto entre Santa Cruz de La Palma y San José el mismo día de Los Indianos.

El testigo afirma incluso haber hablado con él durante el trayecto. Según su relato, el joven se encontraba visiblemente agitado y preguntaba cómo podía llegar al barrio de San Pedro.

Imagen de Airam en la guagua / La Provincia

Este dato añade un nuevo elemento a la reconstrucción de los hechos. No obstante, existe una dificultad añadida: durante la celebración de Los Indianos, el servicio insular de guaguas funciona de manera libre y gratuita, por lo que no se registran los viajeros. Esta circunstancia complica la verificación documental del trayecto y limita la posibilidad de confirmar oficialmente su presencia en ese transporte.

El testimonio está siendo analizado en el marco de la investigación abierta, mientras se intenta contrastar cualquier información adicional que permita confirmar ese posible desplazamiento.