Cuatro mandos de la Policía Canaria, apartados tras la denuncia de una agente por acoso laboral

La Dirección General de Seguridad ha abierto información reservada a cuatro mandos del Cuerpo General de la Policía Canaria tras tener conocimiento de que han sido citados en calidad de investigados para prestar declaración en la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria por presunto acoso laboral a una agente.

Las citaciones se recibieron el 10 de febrero en el correo electrónico del Cuerpo General de la Policía Canaria y, por su contenido, son trasladadas desde la Unidad de Planificación a Asuntos Internos.

El 13 de febrero Asuntos Internos propone abrir información reservada para recabar información.

Medidas para no coincidir con la denunciante

Al tratarse de una denuncia presentada por una agente del Cuerpo contra otros agentes y con la información disponible hasta ahora, la Dirección General ordenará el traslado de los mandos a otra unidad, así como la garantía de que no coincidirán con la denunciante en los mismos horarios.

En el caso de que los hechos denunciados hubiesen tenido lugar durante la prestación del servicio, el Gobierno de Canarias estudiará la posibilidad de personarse en el caso.