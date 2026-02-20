La Guardia Civil realiza más de 200 inspecciones y 40 denuncias por controles de armas y explosivos en Las Palmas

La Guardia Civil ha reforzado durante 2025 su labor de control sobre la tenencia, comercialización y uso de armas, explosivos y material pirotécnico en la provincia de Las Palmas. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y reducir riesgos tanto para la ciudadanía como para los profesionales que trabajan con este tipo de productos.

Los agentes han llevado a cabo más de 200 inspecciones en establecimientos dedicados a la venta, almacenamiento o manipulación de armas y sustancias reglamentadas. Estas actuaciones también han incluido controles específicos a empresas de seguridad privada para comprobar que cumplen con los requisitos legales en materia de custodia y uso de armamento.

Revisión de licencias y control de material peligroso

De forma paralela, los efectivos realizan revisiones periódicas de licencias de armas, verificando tanto las autorizaciones en vigor como la posible existencia de armas ilegales. Este trabajo preventivo busca evitar situaciones de riesgo derivadas de la posesión irregular o del uso indebido de armamento.

Otro de los focos de atención es la venta y utilización de artículos pirotécnicos, especialmente bengalas y material de señalización. Estos productos, aunque legales en determinados contextos, pueden resultar peligrosos si no se manipulan correctamente. Por ello, se vigila su comercialización y se inspeccionan espectáculos pirotécnicos para asegurar que emplean material autorizado.

Durante 2025, estas actuaciones han dado lugar a unas 40 denuncias en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Las infracciones detectadas están relacionadas, principalmente, con la venta de armas sin comunicación previa a la autoridad competente, licencias caducadas y uso de pirotecnia no autorizada en eventos.

Formación a servicios de emergencia

La labor de prevención también incluye acciones formativas. El Interventor de Armas de Las Palmas ha impartido sesiones específicas dirigidas a bomberos, personal de Cruz Roja, policías locales y otros servicios de emergencia. Estas iniciativas se desarrollan en colaboración con la Delegación del Gobierno en Canarias y tienen como finalidad mejorar la coordinación y la respuesta ante incidentes relacionados con explosivos o material peligroso.

Este tipo de formación técnica resulta clave para que los primeros intervinientes puedan identificar riesgos y actuar con seguridad en situaciones que impliquen armas o sustancias explosivas.

Control en envíos postales y colaboración con Aduanas

Otra línea de actuación destacada es el dispositivo permanente que la Guardia Civil mantiene junto a la Agencia Tributaria en la Central de Correos. Este control permite interceptar armas, componentes, munición o pirotecnia prohibida que puedan intentar introducirse de forma ilegal en el archipiélago a través de envíos postales.

El comercio electrónico ha incrementado el volumen de paquetes que llegan a las islas, por lo que este filtro resulta fundamental para evitar la circulación de materiales no autorizados.

La especialidad de Intervención de Armas y Explosivos

Todas estas tareas recaen en la especialidad de Intervención de Armas y Explosivos (IAE), creada en 1986 mediante la Orden General número 61 para dar respuesta a la complejidad normativa en esta materia. Su estructura actual se regula por la Orden General número 5 de 2007, que define sus funciones y organización.

En la provincia de Las Palmas existen cinco Intervenciones de Armas distribuidas estratégicamente en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Esta implantación territorial permite ofrecer un servicio cercano y accesible tanto a particulares como a empresas.

Con este refuerzo de inspecciones y controles, la Guardia Civil subraya su compromiso con la seguridad ciudadana, la prevención de riesgos y el cumplimiento estricto de la legalidad en la provincia de Las Palmas.