Un joven agrede a un turista con un limpiaparabrisas para robarle diez euros en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo la madrugada de este jueves a un joven tras, presuntamente, agredir con un limpiaparabrisas de hierro y a puñetazos a un turista para robarle.

Los hechos ocurrieron al filo de las cuatro de la madrugada en la calle Nicolás Estévanez. Una patrulla de la Policía Local patrullaba por la zona cuando, en la confluencia con Doctor Grau Bassas, vieron a dos personas corriendo en dirección al paseo de Las Canteras.

En un momento de la carrera, uno de ellos dio alcance al otro y en el suelo se produjo un forcejeo. Al ver la escena, los agentes se bajaron del vehículo y lograron separar a los implicados: un turista de 28 años natural de Sudáfrica que se alojaba en un hotel de la zona de La Puntilla y un joven de 24 años vecino nacido en Las Palmas de Gran Canaria.

Golpes en la nuca y la mandíbula

El turista aseguró a la Policía que mientras se encontraba en un local de ocio nocturno de la calle Galileo, el otro individuo le invitó a que lo acompañase a tomar otra copa en un establecimiento cercano. Él, según su relato, se negó, motivo por el que el presunto agresor arrancó un limpiaparabrisas de un coche estacionado en la vía pública y lo golpeó en la nuca. En el primer golpe, la víctima cayó al suelo y, al intentar levantarse, recibió un puñetazo del presunto agresor en la mandíbula.

El autor, que negó los hechos, le intentó robar el móvil, pero no lo consiguió. Lo que sí se llevó fue dinero, declaró el afectado, aproximadamente unos 200 rands sudafricanos, unos 10 euros al cambio.

Los agentes se desplazaron hasta el punto indicado por el turista en el que ocurrieron los hechos y descubrieron tanto el vehículo dañado como el parabrisas roto tirado en el suelo. Por este motivo, quedó detenido.

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria y necesitó puntos de sutura por una brecha. El presunto autor fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional.

Sin dispositivos taser

El sindicato CSIF asegura que en el momento de la detención no había ninguna patrulla de la Unidad Nocturna Especial que dispusiera de dispositivos taser. "No se ha dotado a las unidades ni de la formación para su uso, ni de herramientas no letales", especifica el sindicato, que argumenta que "un objeto contundente como el empleado por el detenido, puede causar daños irreversibles para los agentes actuantes, que no cuentan con medios de protección adecuados para este tipo de intervenciones".

En 2022, la Concejalía de Seguridad, anunció que los agentes de la Policía Local recibirían formación tras la adquisición de cinco nuevas taser. "La realidad es que a día de hoy no se ha formado a ninguna patrulla de la unidad de distrito", critica el sindicato.