La Policía Nacional recupera en tiempo récord un reloj valorado en 32.000 euros y robado a un turista en Lanzarote

La Policía Nacional ha logrado recuperar en Lanzarote, en tiempo récord, un reloj de alta gama valorado en 32.000 euros que había sido sustraído a un turista extranjero en un conocido establecimiento de ocio nocturno de Arrecife. Este exitoso operativo se llevó a cabo gracias a la colaboración eficaz entre las distintas fuerzas de seguridad y a una actuación policial ágil y coordinada.

El incidente tuvo lugar en la madrugada del 31 de enero, cuando la víctima, un turista que se encontraba de visita en la isla, fue despojado de su reloj mientras estaba en el interior de una discoteca. Según el relato de la víctima, comenzó a entablar conversación con varias personas que acababa de conocer, momento en el cual accedió a prestar su reloj para que fuera observado detenidamente. Aprovechando esta confianza, el presunto ladrón tomó el reloj y abandonó el local con rapidez.

Intervención inmediata y coordinación policial

Ante la denuncia formulada por el turista, la Policía Nacional activó un dispositivo de búsqueda inmediato. Se realizaron entrevistas con testigos y empleados del local, mientras que las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento fueron analizadas para obtener pistas sobre el paradero del autor del robo. La respuesta policial fue rápida y eficaz, lo que permitió identificar a los presuntos responsables en un corto espacio de tiempo.

Gracias a la información obtenida, los agentes localizan a los sospechosos en otro establecimiento de ocio de Puerto del Carmen (municipio de Tías), una localidad cercana a Arrecife. Este hallazgo fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, que activaron los protocolos de cooperación interinstitucional.

Reloj Rolex recuperado por la Policía Nacional en Lanzarote / Policía Nacional

Detenciones y recuperación del reloj

Finalmente, los esfuerzos de las fuerzas de seguridad dieron sus frutos. Dos jóvenes de 20 años, ambos sin antecedentes policiales, fueron detenidos por el presunto delito de hurto. Tras su arresto, el reloj de lujo fue recuperado y devuelto al turista, quien pudo constatar con alivio la pronta resolución del caso.

Curiosamente, tanto la víctima como los detenidos se encontraban en Lanzarote por motivos turísticos, y ambos grupos tenían programada su salida de la isla al día siguiente, lo que hizo aún más urgente la intervención de la Policía para evitar que el robo quedara impune.

Plan Turismo Seguro: Un compromiso con los turistas

Este operativo se enmarca dentro del Plan Turismo Seguro de la Policía Nacional, una iniciativa cuyo objetivo es reforzar la seguridad en zonas con alta afluencia turística, como Arrecife y Puerto del Carmen, y garantizar que los turistas disfruten de su estancia sin verse afectados por delitos como el robo o la estafa.

El Plan Turismo Seguro incluye no solo la presencia policial preventiva, sino también la mejora de los canales de comunicación con los turistas, así como la promoción de herramientas como la aplicación AlertCops, que permite a los visitantes establecer una comunicación directa con las autoridades en caso de emergencia.