Atracadores armados asaltan a los recaudadores de un centro comercial del sur de Gran Canaria y huyen con el botín

La Policía Nacional investiga un robo con violencia e intimidación cometido la mañana de este viernes a los recaudadores de un centro comercial del sur de Gran Canaria. Los ladrones se han llevado un botín cercano a los 100.000 euros.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 10.30 de la mañana en el centro comercial Ronda, ubicado en San Fernando, al que los autores han llegado en un vehículo robado.

Según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, los atracadores han estacionado el turismo, un Opel Meriva, en la calle la Palma, justo cuando salían los recaudadores de un salón de apuestas del centro comercial y se dirigían a un furgón para guarda el dinero de las galerías.

En ese momento, al menos tres hombres armados con cuchillos y con los rostros cubiertos, se han ido directos hacia los trabajadores, justo antes de que metiesen el dinero en la furgoneta. Apuntándolos con las armas, los atracadores les han arrebatado los maletines y de inmediato se han introducido en el coche que habían dejado en el medio de la calle y han huido del lugar.

Tras guardarlo en maletines, de la zona han huido a bordo del turismo, que han abandonado solo unos metros más adelante, en la confluencia de la carretera que une San Fernando con la entrada a la GC-1. Ahí han cambiado a otro vehículo, en el que presuntamente esperaban compinches, y se han dado a la fuga por la autopista del sur. El coche empleado en el atraco ha quedado abandonado en el arcén.

Coche empleado en el atraco que los ladrones han dejado abandonado en la salida a la GC-1 para huir en otro vehículo / LA PROVINCIA/DLP

El robo ha sido cometido en cuestión de minutos. Las autoridades sospechan que tenían pleno conocimiento de la hora en la que los recaudadores saldrían con el dinero.

Testigos del atraco y del cambio de coche han dado a la voz de alarma a la Policía Nacional. A la zona han acudido de inmediato agentes para hacerse cargo de la investigación. La Policía investiga las cámaras de seguridad de la zona para llegar al vehículo empleado por los presuntos autores y averiguar por dónde huyeron.

