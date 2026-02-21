Atropello a un menor en Lanzarote mientras circulaba en patinete
El joven sufrió un traumatismo craneal y fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa tras la intervención del SUC y la Policía Local
La noche del 20 de febrero de 2026 dejó un nuevo episodio de inseguridad vial en Lanzarote. Un menor resultó herido de carácter moderado tras ser atropellado mientras circulaba en patinete por la calle San Borondón, en el municipio de San Bartolomé.
El suceso se produjo a las 20:12 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona precisaba asistencia sanitaria después de haber sido arrollada en plena vía urbana. La llamada activó de inmediato el protocolo de intervención.
Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el afectado presentaba en el momento inicial de la asistencia un traumatismo craneal de carácter moderado. El personal del Servicio de Urgencias Canario acudió al lugar con una ambulancia de soporte vital básico, valoró al menor y le prestó la primera atención sanitaria antes de proceder a su traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa, centro hospitalario de referencia en la isla.
La coordinación del operativo fue gestionada por el CECOES 112, dependiente del Gobierno de Canarias, que activó los recursos necesarios para atender la emergencia. La Policía Local se encargó de asegurar la zona y realizar el atestado correspondiente con el fin de esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello.
