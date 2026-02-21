Un bloque de hormigón atrapa a un hombre de 60 años en Las Palmas de Gran Canaria
El afectado sufrió varios traumatismos y fue evacuado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor Negrín
La mañana del sábado dejó una escena poco habitual en la calle Aires de Lima, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre de 60 años resultó herido de carácter moderado tras quedar atrapado por un bloque de hormigón que había sido desplazado previamente por un vehículo. El suceso activó un dispositivo de emergencias en plena capital grancanaria y obligó a trasladar al afectado a un centro hospitalario.
El incidente se produjo en torno a las 09:55 horas de este sábado, 21 de febrero, cuando la sala operativa del CECOES 112 recibió una alerta comunicando que una persona había quedado atrapada por un elemento de gran peso en la vía pública. De inmediato, el centro coordinador activó los recursos necesarios para intervenir con rapidez en la zona.
A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario valoró al afectado, que presentaba varios traumatismos en miembros superiores e inferiores de carácter moderado. La situación requería atención sanitaria especializada, por lo que fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro hospitalario de referencia en la isla.
Aunque no han trascendido más detalles sobre la mecánica exacta del incidente, se ha confirmado que el bloque de hormigón fue desplazado previamente por un vehículo, circunstancia que desencadenó el atrapamiento del hombre.
La Policía Local se encargó de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias que rodearon el accidente. El atestado permitirá precisar cómo se produjo el desplazamiento del bloque y si existieron otros factores que contribuyeran al suceso.
- La DGT lo hace oficial: el carné de conducir cambia en Canarias y afectará a quienes se lo saquen a partir de 2026
- Cabreo en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria por un simpa
- La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
- Atracadores armados asaltan a los recaudadores de un centro comercial del sur de Gran Canaria y huyen con el botín
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, orden de actuación y cómo verlo en directo
- El CD Teldecosta, expulsado de competiciones oficiales para esta y la próxima temporada