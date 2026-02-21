Un bloque de hormigón atrapa a un hombre de 60 años en Las Palmas de Gran Canaria

La mañana del sábado dejó una escena poco habitual en la calle Aires de Lima, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre de 60 años resultó herido de carácter moderado tras quedar atrapado por un bloque de hormigón que había sido desplazado previamente por un vehículo. El suceso activó un dispositivo de emergencias en plena capital grancanaria y obligó a trasladar al afectado a un centro hospitalario.

El incidente se produjo en torno a las 09:55 horas de este sábado, 21 de febrero, cuando la sala operativa del CECOES 112 recibió una alerta comunicando que una persona había quedado atrapada por un elemento de gran peso en la vía pública. De inmediato, el centro coordinador activó los recursos necesarios para intervenir con rapidez en la zona.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario valoró al afectado, que presentaba varios traumatismos en miembros superiores e inferiores de carácter moderado. La situación requería atención sanitaria especializada, por lo que fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro hospitalario de referencia en la isla.

Aunque no han trascendido más detalles sobre la mecánica exacta del incidente, se ha confirmado que el bloque de hormigón fue desplazado previamente por un vehículo, circunstancia que desencadenó el atrapamiento del hombre.

La Policía Local se encargó de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias que rodearon el accidente. El atestado permitirá precisar cómo se produjo el desplazamiento del bloque y si existieron otros factores que contribuyeran al suceso.