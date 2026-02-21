Cae un coche por un terraplén tras salirse de la carretera en Gran Canaria: el conductor está grave
El hombre, de 62 años, fue rescatado del interior del vehículo tras la salida de vía y trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria
La noche había comenzado a caer sobre el sur de Gran Canaria cuando, en apenas unos segundos, un trayecto rutinario terminó convertido en una escena de emergencia. Un turismo se salió de la vía en el Diseminado de Calderín, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y se precipitó por un desnivel de aproximadamente seis metros. En su interior viajaba un hombre de 62 años que tuvo que ser rescatado y evacuado en estado grave.
Eran las 19:32 horas de este viernes 20 de enero cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta. A partir de ese momento, se activó el engranaje habitual de respuesta ante accidentes. En cuestión de minutos, los recursos de emergencia ya se dirigían al lugar.
La salida de vía terminó con el vehículo fuera de la calzada y en una posición comprometida tras caer por un desnivel de varios metros. Este tipo de siniestros, frecuentes en carreteras secundarias o zonas diseminadas, suele agravar las consecuencias por la violencia del impacto y la dificultad de acceso.
Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario con una ambulancia medicalizada, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana y agentes de la Policía Local. La coordinación fue inmediata tras la activación del CECOES 112, que gestionó el operativo.
Los bomberos fueron los primeros en intervenir directamente sobre el vehículo. El conductor permanecía en su interior y fue necesario proceder a su rescate y asegurar el turismo para evitar riesgos añadidos. Cada maniobra debía realizarse con precisión para no agravar las lesiones.
Atención sanitaria en el lugar del accidente
Una vez liberado, el hombre fue atendido por el equipo sanitario del SUC. En la valoración inicial presentaba diversos traumatismos de carácter grave, lo que obligó a actuar con rapidez y aplicar medidas avanzadas de soporte vital.
La presencia de una ambulancia medicalizada permitió estabilizar al paciente antes del traslado. Este recurso, dotado de personal médico y equipamiento específico, es fundamental cuando existen lesiones múltiples o riesgo de complicaciones.
Tras la primera asistencia en el lugar del siniestro, el afectado fue evacuado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, centro de referencia en la isla para la atención de pacientes politraumatizados.
- La DGT lo hace oficial: el carné de conducir cambia en Canarias y afectará a quienes se lo saquen a partir de 2026
- Cabreo en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria por un simpa
- Atracadores armados asaltan a los recaudadores de un centro comercial del sur de Gran Canaria y huyen con el botín
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, orden de actuación y cómo verlo en directo
- El CD Teldecosta, expulsado de competiciones oficiales para esta y la próxima temporada