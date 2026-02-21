Cae un coche por un terraplén tras salirse de la carretera en Gran Canaria: el conductor está grave

La noche había comenzado a caer sobre el sur de Gran Canaria cuando, en apenas unos segundos, un trayecto rutinario terminó convertido en una escena de emergencia. Un turismo se salió de la vía en el Diseminado de Calderín, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y se precipitó por un desnivel de aproximadamente seis metros. En su interior viajaba un hombre de 62 años que tuvo que ser rescatado y evacuado en estado grave.

Eran las 19:32 horas de este viernes 20 de enero cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta. A partir de ese momento, se activó el engranaje habitual de respuesta ante accidentes. En cuestión de minutos, los recursos de emergencia ya se dirigían al lugar.

La salida de vía terminó con el vehículo fuera de la calzada y en una posición comprometida tras caer por un desnivel de varios metros. Este tipo de siniestros, frecuentes en carreteras secundarias o zonas diseminadas, suele agravar las consecuencias por la violencia del impacto y la dificultad de acceso.

Operativo de rescate / La Provincia

Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario con una ambulancia medicalizada, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana y agentes de la Policía Local. La coordinación fue inmediata tras la activación del CECOES 112, que gestionó el operativo.

Los bomberos fueron los primeros en intervenir directamente sobre el vehículo. El conductor permanecía en su interior y fue necesario proceder a su rescate y asegurar el turismo para evitar riesgos añadidos. Cada maniobra debía realizarse con precisión para no agravar las lesiones.

Atención sanitaria en el lugar del accidente

Una vez liberado, el hombre fue atendido por el equipo sanitario del SUC. En la valoración inicial presentaba diversos traumatismos de carácter grave, lo que obligó a actuar con rapidez y aplicar medidas avanzadas de soporte vital.

La presencia de una ambulancia medicalizada permitió estabilizar al paciente antes del traslado. Este recurso, dotado de personal médico y equipamiento específico, es fundamental cuando existen lesiones múltiples o riesgo de complicaciones.

Tras la primera asistencia en el lugar del siniestro, el afectado fue evacuado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, centro de referencia en la isla para la atención de pacientes politraumatizados.