Dos heridos en una colisión frontal en Fuerteventura

Una colisión frontal en Fuerteventura dejó este sábado 21 de febrero a dos personas heridas de carácter moderado en el municipio de Pájara. El siniestro se produjo en la carretera FV-2, una de las principales vías de comunicación de la isla, generando la rápida activación de los recursos de emergencia del archipiélago.

El aviso fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias a las 12:23 horas, momento en el que se puso en marcha el protocolo habitual ante un accidente de tráfico con posibles víctimas.

El incidente tuvo lugar en la FV-2, en el municipio de Pájara, en el sur de Fuerteventura. Esta carretera conecta varios núcleos poblacionales y zonas turísticas, por lo que registra un tránsito constante de vehículos, especialmente en fines de semana y en franjas horarias centrales del día.

La colisión frontal se produjo en torno al mediodía, una franja en la que la visibilidad suele ser buena, lo que apunta a que las circunstancias concretas del accidente deberán ser esclarecidas por la investigación correspondiente.