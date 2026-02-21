Muere ahogada una mujer de 55 años en la playa de Esquinzo, en Pájara

Una mujer de 55 años ha fallecido este sábado, 21 de febrero, tras ser rescatada del mar con signos de ahogamiento en la playa de Esquinzo, en el municipio de Pájara, al sur de Fuerteventura. El suceso tuvo lugar a las 13:16 horas y movilizó a varios recursos de emergencia tras la activación del dispositivo coordinado por el 112 Canarias.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió una llamada alertando de que una persona había sido sacada del agua y estaba siendo sometida a maniobras de reanimación. A partir de ese momento, se activaron de inmediato los recursos sanitarios y de seguridad necesarios para atender la situación.

Según los datos facilitados por los servicios de emergencia, en el momento de la llamada ya se estaban practicando maniobras de reanimación a la afectada en la propia playa.

Confirmado el fallecimiento en el lugar

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Además, se activó al personal de Atención Primaria del centro de salud de Morro Jable, que acudió con un médico y un enfermero para reforzar la asistencia.

A pesar de los esfuerzos realizados, tanto por las personas que iniciaron la reanimación como por los profesionales sanitarios desplazados, finalmente se confirmó el fallecimiento de la mujer de 55 años en el mismo lugar del incidente.

El SUC y el personal sanitario de Atención Primaria certificaron la muerte tras constatar que las maniobras de reanimación no lograron revertir la situación.